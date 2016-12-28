去年被三家車廠聯合買下的電子地圖業者HERE周二宣佈，包括中國網路巨人騰訊、中國的地圖業者四維圖新（NavInfo）、以及新加坡投資公司GIC將聯合收購HERE 10%的股權。



這也使得去年聯合以31億美元從Nokia手上買下HERE的奧迪、BMW及戴姆勒以同等比例降低個別持股。HERE執行長Edzard Overbeek指出，該公司希望藉由擴大股東結構反映圖資可加速不同地區不同產業的創新。

在這項收購下，HERE將和四維圖新以50/50的比例成立合資地理服務公司，HERE可藉由使用後者的資料及服務打入中國市場，而HERE的汽車軟體SDK也將在中國釋出。雙方並計畫開發自駕車專用的高解析度地圖及地理服務。

中國網路巨人騰訊也計畫透過這項入股案，將HERE整合於其中國及國際產品與服務，可能包括QQ與微信中，並且共同開發新式服務。



騰訊總裁暨執行長馬化騰指出，結合HERE的地理智能技術和騰訊的社交服務、對用戶的了解及強大的地理資料合作生態體系，這項合作將能進提升該公司的地理服務。

事實上，這項合作可能著眼日漸受矚目的自駕車市場。除了奧迪、戴姆勒及BMW有發展自駕車的計畫之外，騰訊今年也和富士康及中國的和諧汽車聯合投資Future Mobility，計畫製造電動自駕車，和另兩大網路巨人阿里巴巴及百度在自駕車領域互別苗頭。