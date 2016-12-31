SAP將製造業MES搬上HANA企業雲

全球商業軟體應用公司SAP將製造執行系統（Manufacturing Execution System，MES）搬上HANA企業雲（HANA Enterprise Cloud），以作為工業4.0解決方案的一部分。SAP在HANA企業雲上推出一個製造執行系統（MES）App，供企業統合各項操作流程，以整合商業和製造程序，並且可以搜集物聯網中所有感應器和裝置中所產生的資料。SAP資深副總裁Hans Thalbauer指出，現今無論公司規模大小都需要更快地調整，以回應市場需求，並藉以調整產品製造方向，SAP透過將製造業MES搬上HANA企業雲，能夠協助企業回應快速變動的市場需求，以加快製造流程。（詳全文）

Google加入基金會，加入PaaS開放平臺卡位戰

Google宣布加入Cloud Foundry Foundation（CFF），成為該基金會的黃金會員，將與該基金會聯手推動企業採用開放技術以實現雲端上的高品質軟體遞送。而CFF的任務在於，推動全球認識及採納Cloud Foundry，同時鼓勵社群的貢獻，迄今已經凝聚了超過60家會員，包括EMC、 VMware、IBM及思科等白金會員，以及華為、NTT與Verizon等黃金會員。（詳全文）

IBM加入Serverless戰局，推出OpenWhisk

IBM繼今年初揭露Serverless技術後，12月12日終於開始在IBM Bluemix雲端平臺推出OpenWhisk服務，同時將OpenWhisk以開放原始碼模式釋出，提供企業自建Serverless架構。Serverless可謂最輕量級的雲端應用程式，也可說是事件驅動型的應用程式，目前IBM以兩種方式提供OpenWhisk，其一是在Bluemix雲端平臺提供OpenWhisk服務，另外將OpenWhisk以開源方式提供企業自建，OpenWhisk目前亦是Apache基金會的育成專案之一。IBM於2016年初已公開OpenWhisk測試版，12月推出後增加多項功能，包括支援Java、Node v6、Python等更多程式語言，增加NodeJS、Python及Swift的即時除錯，並整合Bluemix的Kafka訊息處理服務，與增加Visual Studio Code支援。（詳全文）

雲端競爭失利，思科公有雲服務明年3月關閉

思科（Cisco）宣布2017年3月關閉網際雲服務（Cisco Intercloud Services，CIS），網際雲於2014年3月發表，此服務為基於OpenStack的多租戶代管平臺，目的在於協助客戶建立混合雲端環境，同時具備運算、網路與儲存等公有雲業者所供應的服務。思科雲端平臺暨服務副總裁Kip Compton指出，過去兩年雲端市場的變化劇烈，在企業用戶要求思科協助發展數位轉型的雲端策略下，思科開始將雲端策略重心從連結不同雲端資源轉移，轉向到協助客戶建置及管理混合雲端環境。而思科預計於2017年3月31日關閉思科網際雲服務，並且遷移到其它的雲端平臺，包括OpenStack等。（詳全文）

AWS EC2大擴張，GPU、VPS虛擬主機、FPGA通包

AWS EC2一口氣推出7種新的虛擬機方案，從訴求只要3個按鍵就啟用的VPS虛擬主機，到全新推出的FPGA運算服務皆有。AWS新推出的7款EC2虛擬機方案，包括全新的Amazon EC2 Elastic GPU、Lightsail與F1，以及虛擬機規格提升的T2、R4、I3及C5。Amazon EC2 Elastic GPU是首度EC2虛擬機可添加GPU運算能力，如同為電腦加上GPU繪圖加速卡。另一個新推出的運算方案是F1，其為在EC2平臺執行FPGA，使用者可將FPGA程式碼封裝成映像檔，上傳至F1執行，或是採用AWS市集上的FPGA映像檔。（詳全文）

Google雲端開始支援IBM軟體

Google宣布旗下的Google雲端平臺（GCP）已經正式成為合格的IBM公有雲（IBM Eligible Public Cloud），能夠用來部署各種IBM軟體。IBM的合格公有雲名單早已囊括其他雲端供應商，除了IBM自己的Softlayer與Bluemix外，還包括亞馬遜EC2及微軟Azure，而Google為主要雲端供應商中最晚進榜的。根據IBM的自帶軟體授權（Bring Your Own Software License，BYOSL）政策，已經或打算利用Passport Advantage或從代理商取得IBM軟體授權的客戶現在已可在Compute Engine上執行相關軟體，此一政策適用於多數IBM軟體，從中介軟體、DevOps產品到資料與分析工具等。Google亦鼓勵客戶提出IBM軟體執行於Compute Engine上所需進行的調整。（詳全文）

亞馬遜新推3項雲端AI服務，力爭AI大餅

亞馬遜在AWS re:Invent大會宣布推出3項雲端AI服務，將亞馬遜內部採用的機器學習與深度學習技術，以雲端服務的型式提供給所有非機器學習專家的開發人員使用，包括圖像辨識、文字轉真人語音，以及如同Amazon Alexa的對話式應用服務，亞馬遜終於加入由微軟與Google領先的雲端AI服務市場。AWS推出雲端AI服務所訴求是，讓非機器學習專家的軟體開發人員也能使用機器學習與深度學習技術。整個流程中的資料處理、整理、演算法、機器學習模型，以及類神經網路架構的擴充性等，都由AWS在雲端架構中完成，而以API型式提供機器學習功能，讓軟體開發人員可以輕易呼叫使用圖像辨識、自然語言處理等機器學習與深度學習的功能。（詳全文）

IBM在華生雲端平臺上新增3項功能，新增上萬個視覺辨識圖庫

IBM宣布在華生雲端平臺（Watson Cloud platform）上新增3項新功能，分別是即時說話者自動分段標記（Speaker Diarization）測試版、視覺辨識（Visual Recognition）和華生偵測服務（Watson Discovery Service）。透過這些新功能，開發人員能夠增加智慧視覺辨識服務，和在網頁和手機應用程式上進行語音文字辨識。IBM指出，在視覺辨識功能上，已新增了上萬個視覺辨識標籤，供開發者辨識各式各樣的情況，如辨識人類、地點、活動與場景等。而華生偵測服務則進一步整合Watson APIs，包含Alchemy Language API和Document Conversion API。（詳全文）

Google、英特爾聯手強化企業雲端，著眼AI、容器、物聯網與安全4大領域研發

Google與英特爾宣布企業雲端平臺合作，著眼機器學習、開源碼容器叢集平臺Kubernetes、物聯網及安全等領域的共同開發，以提升與亞馬遜、微軟Azure、IBM與甲骨文競爭企業客戶的實力。英特爾與Google原本即在資料中心處理器的開發與驗證上合作多年，這次則將觸角延伸到企業雲端服務上，藉此吸引用戶將系統由傳統資料中心環境轉移到雲端。雙方合作首先包括針對多種工作負載，Google將連結英特爾物聯網裝置與Google雲端平臺以進行資料分析，作為零售與製造業決策分析之用，一則藉由深化英特爾硬體和GCP之間的安全整合，以確保企業雲端的安全性。此外雙方也將共同投入技術訓練及市場開發。（詳全文）