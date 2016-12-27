IBM繼今年初揭露Serverless技術後，本月（12）終於開始在IBM Bluemix雲端平臺推出OpenWhisk服務，同時將OpenWhisk以開放原始碼模式釋出，提供企業自建Serverless架構。

Serverless可謂最輕量級的雲端應用程式，也可說是事件驅動型的應用程式，透過設定雲端服務的驅動條件與服務運作原則，即可串接多個雲端服務依續自動運作，形成一種雲端應用程式。

在提供Serverless服務的雲端平臺上，開發者只要撰寫如何驅動與控制服務運作的少量程式碼，即可串接雲端服務自動運作。例如許多網站常會將圖片轉換多種尺寸，以利不同的裝置瀏覽。在Severless平臺上，開發人員只要撰寫程式設定事件驅動條件、程式執行方式與原則，整合該平臺提供的服務即可達到，例如：當圖檔上傳至雲端儲存空間後，驅動圖片轉檔服務運作，接著同步轉換多種尺寸，再將圖檔存回儲存空間。

對開發人員而言，使用Serverless服務是負擔最輕的開發模式，因為提供Serverless服務的平臺業者會負責系統建置、應用程式擴張、服務調度、可靠度等事務，所以開發人員只要撰寫事件驅動的程式碼即可，而計費模式就依照程式的執行時間來計價。

目前IBM以兩種方式提供OpenWhisk，其一是在Bluemix雲端平臺提供OpenWhisk服務，另外亦將OpenWhisk以開源方式提供企業自建，OpenWhisk目前亦是Apache基金會的育成專案之一。不過，透過Serverless開發模式強調的是利用雲端服務平臺的眾多服務，達到快速開發與部署，企業自建Serverless一般而言難以達到此種規模。

IBM在今年初已對外公開OpenWhisk測試版，本月正式推出後增加多項功能，包括支援Java、Node v6、Python及Swift v3等更多程式語言，增加NodeJS、Python及Swift的即時除錯，並且整合Bluemix的Kafka訊息處理服務，亦增加Visual Studio Code支援。

Serverless已成雲端廠商爭相競逐的市場，目前幾個主要的雲端供應商，包括AWS、微軟、Google、IBM皆已推出Serverless服務。最早推出Serverless服務的AWS，近期將其Serverless服務 — AWS Lambda延伸更廣泛的應用，包括在IoT裝置上可執行Lambda，同時也可在AWS CloudFront的CDN主機執行Lambda，以縮短執行時間。而Google是在今年2月推出Google Cloud Functions，微軟則在今年11月正式推出Azure Functions，相較於其他廠商，微軟擁有Office軟體的優勢，提供如擷取Excel資料自動轉換至PowerBI等獨家功能。