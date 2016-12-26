專門開發第三方Android韌體的Cyanogen上周五（12/23）宣布 ，將在今年年底前（12/31）關閉該公司的所有服務，以及基於Cyanogen的各種版本。但CyanogenMod開源碼專案與原始碼仍會留存供外界使用。

CyanogenMod為全球最熱門的第三方Android平台之一，雖然它將保留開放源碼專案的身分，然而，Cyanogen將終止對CyanogenMod專案在架構與金錢上的支持，CyanogenMod團隊亦宣布不再針對該專案進行正式的開發，代表它將日益萎縮。

不過，CyanogenMod團隊並未放棄該平台，只因擔心Cyanogen可能會出售CyanogenMod品牌，因而決定另起爐灶，繼續打造及維護CyanogenMod，並賦予它全新的名稱—LineageOS。

Lineage OS團隊表示，LineageOS就是過去的CyanogenMod，業者撤出對一開放源碼專案的支援不代表該專案就會死亡。

CyanogenMod專案創始人Steve Kondik是在2013年成立了Cyanogen，當時所立下的雄心壯志是企圖打造出可凌駕Google的Android平台，事實上它也成為非常受歡迎的第三方Android平台，並於去年完成了8000萬美元的C輪增資行動，鴻海亦參與了該輪增資。

但今年7月傳出Cyanogen裁撤20%員工 ，並準備把開發重心從作業系統轉移至行動程式，10月宣布組織重整，更換執行長為Lior Tal，創辦人Kondik更在11月底離開。

外電引述了Cyanogen內部員工的看法，指出是多項的決策錯誤讓Cyanogen走進了死胡同。

受到影響的還不只CyanogenMod，Cyanogen除了推動CyanogenMod專案外還推出商業版的Cyanogen OS，此一宣布可能造成採用Cyanogen OS的OnePlus One與Lenovo ZUK Z1等裝置都無法再取得韌體更新，也許必須重刷成LineageOS或是乾脆換支手機。

至於Cyanogen的未來仍不明朗，雖有人認為宣布關閉旗下所有服務意味著結束營業，但也有指出Cyanogen只是打算縮編並全面轉換跑道，之後將專注於開發今年10月所發表的Cyanogen Modular OS專案。