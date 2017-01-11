2017四大資訊圖表看關鍵趨勢
新的一年來了，AI、機器學習、雲端、行動化應用，去年火紅一整年，但值得關注的趨勢，不只前面四項，2017年，另有四大關鍵新興趨勢，將開始出現截然不同的新氣象
【2017關鍵趨勢：Container】Docker邁入穩定成長期，大型雲端企業比新創更愛用
Container戰場已從廠商技術拉鋸戰，走入企業，大型雲端企業採用率更破2成，若加上小規模試用者更是過半數，大型雲端企業比新創小公司更愛用Docker
文 /|2017-01-11
【2017關鍵趨勢：區塊鏈】衝出實驗室，區塊鏈多領域商業應用高速起飛
去年全球金融、製造、零售、甚至是鑽石產業，前仆後繼地投入相關區塊鏈試驗計畫。新的一年，各界預測區塊鏈的發展將擺脫POC階段，開始出現更多商業級應用
文 /|2017-01-12
【2017關鍵趨勢：IoT】傳輸技術大躍進，物聯網市場今年挑戰破兆
物聯網多項傳輸技術正式商用，市調機構IDC預測，2017年全球IoT市場規模將超過9千億美元，3年後，市場規模更將翻倍成長達1.46兆美元；未來3年，全球IoT裝置將達到300億臺
文 /|2017-01-13
【2017關鍵趨勢：Open Data】開放資料席捲全球，下一步將是Open API
在開放資料的路上，為了能讓公民更快速，更方便地運用政府資料，在落實機器可讀且格式開放之後，政府下一階段的目標就是，讓政府資訊服務也能夠做到Open API
文 /|2017-01-14
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