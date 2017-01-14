當開放資料逐漸成為全球浪潮，在2016年底於巴黎舉辦OGP（Open Government Partnership）大會中，吸引了上百個國家，來自政府部門與NGO等約三千位代表，其中核心的議題就是討論開放資料，政府透過主動釋出資料，賦予公民更多權力運用政府內部資料，開發出多元且便民的新應用，以強化政府效能。

自美國總統歐巴馬於2009年簽署聯邦開放法，帶動許多國家開始開放出許多封藏在政府內部的資料，約7年後，至今美國已經開放出高達近19萬筆資料集，英國有也有超過4萬筆，而臺灣也達到了約25,000筆，但政府開放許多資料後的下一步要做什麼？

除了開放資料集之外，美國白宮於2016年底領先全球，推出政府開源程式碼平臺Code.gov，讓人人都能用政府軟體程式碼之外，也鼓勵政府內部多加運用，避免重複開發導致資源浪費，以提高促進政府效能與強化透明度。

來到2017年，政府在開放資料的路途上，為了能夠讓公民更快速，且更方便地運用政府資料，在落實機器可讀且格式開放之後，下一階段的目標就是，讓政府資訊服務也能夠做到Open API。

而Open API的要求之一，正是提供正確的詮釋資料，以讓外部程式可以知道開放哪些API與如何使用。也就是說，當每一套政府資訊系統都支援機器寫入，就能夠介接到同一地方，達到「政府即平臺」（Government as a Platform）的目標，供民間實行各式各樣的應用。

全世界中，一些國家早一波看到此趨勢，如美國在Data.gov上，已開放14,198筆API資料集，澳洲也跟上這趨勢，開放筆數達5,700筆，甚至英國政府已在國家資訊基礎設施中納入Open API。

在臺灣，數位政委唐鳳指出，開放資料的下一步是Open API後，也逐漸趕上這一波趨勢，至今在臺灣政府資料開放平臺上初步釋出11筆API資料集，唐鳳為進一步將Open API的政策落實到政府內部，行政院公共工程委員會已經初步將Open API納入政府資訊採購法中，並將草案放在公共政策網路參與平臺的眾開講，開放民眾討論。

數位政委唐鳳指出，開放資料的下一步是Open API，若每一個系統都有此概念，就能夠全部介接同一個地方，再去做各式各樣的應用。圖片來源／CC 4.0授權_by_Piers Cawley

但是，儘管如此，政府積極開放資料之後，重要的是國家有活躍的公民社群與人民多加應用政府資料，才能充分發揮資料的價值。以這方面來看，日本政府因發生311地震，而開始推動開放資料之初，就具有非常強烈的應用目標，初期以防災為最優先推動項目，如今，日本要在2020年舉辦全世界矚目的東京奧運，政府再次宣布將傾全國之力推動和奧運有關，如加強活用避難場所，預防食物中毒，公共交通機關，免費公共無線LAN，緊急醫療機關等資料。

然而，更重要的是，政府要開放資料，並非從上而下推動，因為在這過程中，主角始終是人民，因人民才是資料的主人，如英國政府在開放健康醫療資料中，就將資料所有權回到人民手上，而非由醫生與健保局所掌握，也就是儘管政府在資料去識別化後，在開放有關個人的健康資料時，民眾仍有權退出。未來，由此來看，政府在推動開放資料時，關鍵的主角永遠是人民，並需時時以人民的需求與福祉為念。

5國政府開放資料戰略比較

美國

搶先力推開放程式碼、Open API

美國政府於2008年就首開先例，大力推動政府開放資料，現今美國政府開放資料集不但高達超過19萬筆，而且也推出了政府開源程式碼平臺Code.gov，2017年美國白宮儘管轉而由新任總統川普主導，開放資料政策尚不明朗，但依據美國DATA Act法案，2017年5月開始要求各聯邦政府開放出內部財政資料，並且以標準化的規格公開。

開放資料集筆數：193,141

英國

公開透明是促進公民參與最有效方式

宣示要打造全世界最透明政府的英國，強調透明是促進公民參與最有效的方式，2017年英國不僅已經將Open API納入國家資訊基礎設施中，甚至在開放資料上，要從企業和政府的交易做起，要求企業揭露政府購買的天然資源的價格。

開放資料集筆數：40,533

澳洲

推ICT儀表板，公開政府投資ICT流程與績效

澳洲政府於2016年首度公開2016-2018年開放政府國家行動規畫，並開宗明義指出強化政府透明度、加強數據完整性與反貪腐為3大目標。2017年計畫建ICT儀表板，公開政府在投資ICT的績效和流程等，與成立數位市集，加強推廣政府的ICT產品與服務。

開放資料集筆數：23,451

日本

具明確資料應用目標，強調活化奧運相關資料

日本政府自2011年發生311地震後，開始意識到國家發生大災難時，運用開放資料的重要性，才開啟了日本政府以開放資料之路，日本政府有非常明確的應用目標，剛開始以防災資料為最優先開放的項目，如今2020年要舉辦東京奧運，開始強調應用和奧運相關的資料為主。

開放資料集筆數：17,861

臺灣

開放資料的下一步是Open API

臺灣政府於去年10月首度找來活躍開放社群的唐鳳擔任數位政委，並且負責推動開放政府，他強調政府開放資料主要的目標在於擴大公眾參與政府決策，以降低公眾對於公共政策的不滿意度。他除了打造公共數位創新空間，強化政府內部資訊應用，更進一步推動Open API納入政府資訊系統中。

開放資料集筆數：24,910