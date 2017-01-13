物聯網（IoT）市場去年已成熟，今年聲勢更加看漲。市調機構IDC預測，2017年全球IoT市場規模將超過9 ,300億美元，較去年多增加1千億，今年有機會挑戰破兆。3年後，預計市場將達到應用爆發期，規模更將翻倍成長達1.46兆美元。全球IoT裝置數量成長更快速，5年內將翻漲3倍， 2015年全球IoT裝置數量已有121億個，明年將超越手機，未來3年，全球IoT裝置總數將累積高達300億個。

今年開始導入IoT應用的全球企業也將越來越多。IDC調查了全球25個國家、超過4,500家企業有3成去年已導入IoT，更有43%、將近2,000家還未導入的企業2017年也有意採用，若加上原本已採用的企業的話，代表今年全球企業採用IoT的比例將超過7成。

IoT傳輸能力今年也將有新進展，不少大型電信商力拱的蜂巢式窄頻無線網路技術NB-IoT將在今年開始商用，同時美國、韓國和日本等多家跨國大型電信商都爭相提前要在今年搶先完成5G商用測試，以盡快建立能支撐百億級IoT應用的骨幹網路。另外支援藍牙5的IoT裝置今年將推出更多新產品，這些勢必也將成為2017年企業IoT應用能不能快速增長的一大關鍵。

端點運算（Edge Computing）會是今年另一個備受關注的IoT應用演進的轉變。IDC的調查，去年已開始在如閘道器等IoT裝置前端加入端點運算能力的企業比例高達4成，而隨著越來越多企業將IoT變成是企業內部關鍵應用開始大量部署時，當資料量大到無法靠後端來處理運算，可以預見的是，今年企業導入端點運算的比例也將因此提高不少，當更多運算分析工作將集中在前端處理，IoT裝置將變得更聰明。

從產業來看，IoT今年關鍵應用產業會是在車聯網。高通買下全球車用晶片龍頭NXP、日本軟銀上百億天價併ARM都要強攻車聯網。連伺服器獨霸一方的英特爾都成立自駕車部門，走出資料中心發展自駕車硬體，做為車聯網應用極致的自駕車，去年也有更多家傳統車廠與網路或科技公司異業結盟來縮短自駕車商用時程。汽車本身就是一個大型IoT裝置，去年車聯網的蓬勃，也反映出今年將帶動IoT需求的成長。

IoT今年也將有跨界整合的新興應用出現。擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）成為IoT的新應用情境，特別是在製造業，早一步導入IoT應用的企業開始利用已成熟的AR與VR技術，加快將現代工廠變成智慧工廠。IDC預測，2017年30家排名全球前百大製造商的智慧工廠內都要導入AR，全球製造業龍頭奇異公司是其中一家。隨著今年將有越來越多平價的VR和AR頭戴裝置推出，也將應用在更多的IoT應用情境，成為助IoT應用增長的新力量。