英特爾AI四大策略徹底解析

許多人都看好人工智慧（AI）的未來發展，處理器大廠英特爾也積極應戰，他們宣布將擴展多款伺服器運算技術、強化軟體程式碼效能，以及併購新創公司，而在11月的Intel AI Day的活動上，他們正式提出了完整的AI發展藍圖和架構，並預告接下來的處理器平臺將更全面支援AI