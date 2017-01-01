英特爾AI四大策略徹底解析
許多人都看好人工智慧（AI）的未來發展，處理器大廠英特爾也積極應戰，他們宣布將擴展多款伺服器運算技術、強化軟體程式碼效能，以及併購新創公司，而在11月的Intel AI Day的活動上，他們正式提出了完整的AI發展藍圖和架構，並預告接下來的處理器平臺將更全面支援AI
【英特爾AI策略徹底解析】延伸四大產品線，提供AI通用與高效能運算架構
英特爾決心全力發展AI，明年現有的Xeon E5、Xeon Phi處理器平臺都將推出新一代產品，並將以Xeon搭配新開發的「Lake Crest」晶片，專攻類神經網路的加速應用
文 /|2017-01-01
【英特爾AI策略徹底解析】承諾AI應用效能最佳化，擴大支援AI軟體開發環境
想要在AI占有一席之地，英特爾單靠處理器的硬體並不足以搶市，透過軟體的最佳化提供強大效能，以及增進開發應用系統的便利性，將是布局能否成功的關鍵
文 /|2017-01-01
【英特爾AI策略徹底解析】拉攏雲端服務業者，建立策略合作
在英特爾11月宣布與Google結盟的消息當中，雙方策略合作項目，也涵蓋機器學習，包括Google發展的AI函式庫TensorFlow、Kubernetes以及GCP雲端服務
文 /|2017-01-01
【英特爾AI策略徹底解析】建立AI人才培育管道
人才是技術能否蓬勃發展的基礎，而英特爾對於AI的策略，也考量到知識與能力培養，他們將設立線上課程，並鼓勵學員參與資料科學競賽
文 /|2017-01-01
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