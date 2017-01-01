除了強化自身的硬體運算平臺效能、提供軟體應用開發環境的支援，以及拉攏合作夥伴，英特爾在AI的策略布局上，也強調會協助培養相關人才。

為了要推動即將崛起的AI應用、使其變得更為普及，英特爾資深副總裁暨軟體與服務事業群總經理Doug Fisher提出呼籲，各界對於AI技術的根源，應該要更重視。

身微處理器廠商，Doug Fisher說，他們必須設法發揮英特爾運算架構的所有價值，使其能夠徹底支援新的應用；同時，要確保AI技術能夠持續不斷地發展，因為，軟體與人才的支援，也都是AI應用成長動力的根源，為此他們會準備基本的教育訓練、開發工具等學習資源，提供給開發人員、資料科學家、學生，而當這些人員手上有了足夠的工具和知識、實務經驗之後，日後將這些就有機會分享到社群上，進而加速相關技術的採用與創新，實現AI應用的普及。

設立Nervana AI學院，整合AI相關學習資源

基於多年來經營的開發者計畫，英特爾宣布成立Nervana AI Academy，專職負責，希望藉此協助科學家、學生、開發人員，建立他們想要達成的AI解決方案，加速AI運算時代的來臨。

此外，英特爾也在開發者專區的AI專屬網頁，提供網站入口（software.intel.com/ai），有志發展深度學習與人工智慧應用的人，從這裡可以看到各種入門與進階的學習資源，像是Nervana AI Academy，以及所有與AI有關的軟體與技術情報，例如，針對英特爾運算架構最佳化的深度學習框架、進行深度學習處理流程所需的訓練與部署工具，以及教育訓練、線上課程等。

Nervana AI Academy主要訴求的對象，是軟體開發者與或資料科學家，而對於未來有可能成為這些人才的在校學生，英特爾在開發者專區的AI專屬網頁裡面，也特別設立了專區。

同時，英特爾也宣布成立AI的學生駐校代表計畫Student Ambassador，鼓勵他們投入這個領域，並且與全球各地的大學合作，希望能找出有興趣的學生，以及具有機器學習、AI研究能力的學者，並且提供贊助。

將提供開放式的線上學習課程，並鼓勵參與競賽，強化實戰經驗

秉持回歸技術源頭的精神，對於未來可能成為軟體開發者與資料科學家的人員，例如目前在校就讀的學生，英特爾也希望透過一些方式，及早拉攏這群潛在用戶，使他們更願意用IA運算架構來建置AI應用。

首先，是教育的提供。英特爾宣布與知名的線上教育機構Coursera合作，預計在2017年開始推出AI線上課程。

而在英特爾與Coursera的開放式課程計畫當中，將會由英特爾與業界的專家，以及AI領域的意見領袖，來擔綱課程的主講。透過這樣的教學形式，英特爾期望能夠培養出更多受過訓練的AI傳講者，以便將相關的知識推展出去。

對於AI技術能力的培養，除了提供學習知識的管道，具備足夠的實戰經驗也是必須的，英特爾也鼓勵有志學習AI的人，能夠發揮所學，解決現實世界的問題，而基於人才培養的策略，他們宣布與新創公司Mobile ODT合作，在資料科學競賽平臺Kaggle.com上舉辦AI競賽，這項活動將在2017年2月展開。

在這場活動當中，英特爾希望吸引資料科學家與軟體開發社群的注意，投入更多的專業技術與支援能力，例如，能善用AI的圖片辨識機制，分析人體軟組織的醫療影像，確認患者是否具有子宮頸癌早期階段的徵兆，並且能夠更快、更精準地判斷與分類。

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