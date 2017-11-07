專門評測各類裝置顯示器表現的DisplayMate本周測試了剛出爐的iPhone X，發現iPhone X的螢幕不論是在效能、亮度、對比或顏色的精確度上都有非常出色的表現，為史上具備最佳螢幕的智慧型手機。

根據DisplayMate的測試，iPhone X螢幕在絕對色彩的精確度與螢幕亮度上都創下了新紀錄。iPhone X所使用的5.8吋OLED螢幕是由三星所開發及生產，DisplayMate指出，iPhone X螢幕的出色表現除了歸功於三星之外，還要加上蘋果自行研發的精確顯示校正（Precision Display Calibration）技術，將此一OLED硬體轉變成非常精確且高效能的螢幕。

iPhone X是首款採用OLED螢幕的蘋果手機，相較於LCD螢幕，OLED螢幕的優點在於更輕薄、在形狀上更具彈性、回應快速、使用更少的電力、更好的顏色精確度、對比以及更好的視角等，估計其影像品質在幾年內就會超越LCD。然而，OLED目前主要的問題存在於它有可能出現螢幕烙印、壽命較短及成本較高。

DisplayMate稱讚iPhone X幾無邊框的設計讓它比同樣尺寸的手機擁有更大的螢幕，有最佳的絕對顏色精確度，也是採用OLED的智慧型手機中亮度最高的，有最好的對比度，最低的螢幕反射，可視角的亮度變化也最小。

在iPhone X之前，DisplayMate智慧型手機螢幕排行榜上的第一名為6.3吋的三星Note 8。Note 8與iPhone X所採用的OLED螢幕都是由三星所生產，即便新龍頭不是自家手機，三星依然是最大的贏家。