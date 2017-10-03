以往，Google的街景服務都是透過汽車、三輪車、雪車、手推車等工具，來協助拍攝周邊的景物。而後，Google又推出街景背包（Street View Trekker），利用人力背著相機，來拍攝只有徒步才能到達的景點。現在，Google於本周一（10/2）又宣布，街景服務新增Insta360 Pro全景相機，來捕捉360度全景影像。

（圖片來源／Google）

Insta360 Pro採用光流拼接演算法（Optical-Flow Stitching Algorithm），在車輛移動的狀況下，仍然可以捕捉高畫質的影像，且相機也新增了每秒8格（5 FPS）8K高畫質的拍攝模式，以及支援USB配件，能夠自動附加GPS資料至Insta360 Pro的照片裡。

而Insta360 Pro也符合Google Street View Ready認證計畫，使用者能透過街景App（Street View App）來控制Insta360 Pro相機，並且能用免費的Insta360拼接軟體（Insta360 Stitcher），來直接上傳所拍攝的街景環景影像至街景服務。

另外，Google已將Insta360 Pro列入街景攝影租借計畫（Street View Camera Loan Program），提供想貢獻360度全景街景給Google的攝影師、旅客、各式組織機構等，可以租借Insta360 Pro。