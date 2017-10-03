在認清音樂服務自己做不來之後，微軟決定宣佈收掉Groove Music，而改和Spotify合作。

微軟音樂播放器Zune失敗收場，2年前微軟決定將Zune音樂服務關閉，專注Xbox Music，並改名為Groove Music，然而訂閱情況仍然不見好轉。微軟表示，將於近日內終止銷售Groove Music Pass音樂串流服務，而Groove Music服務也將於今年12月31日終止，現有有效會員將依比例退費。

Groove Music app也將於年底不再提供音樂的串流、下載及購買，但仍將提供現有音樂的播放及管理。

微軟也將和Spotify合作。Groove Music用戶開啟服務後，就會出現視窗建議轉移及登入。如果使用者也同時是Spotify用戶，輸入後者的帳密即可，如果不是現有用戶，則會選擇加入。而Groove Music現有收藏及歌單也會照樣搬到Spotify上。

Groove Music app升級及和Spotify用戶帳號整合本周會先從Windows Insider開始，下周起將推向Windows 10及Xbox One用戶。

Spotify是現今最大獨立串流音樂平台，截至今年7月付費用戶達6000萬，預計今年第4季上市，而急起直追的蘋果Apple Music則已累積訂閱用戶2000萬（http://www.ithome.com.tw/news/110108）。相較之下，Google Music和微軟Groove Music則僅聊備一格。