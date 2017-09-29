Google本周四（9/28）發布Google Compute Engine開始支援巢狀虛擬化應用（Nested Virtualization），允許用戶能夠在一個或多個虛擬化環境中，再建立一層虛擬化環境。目前，巢狀虛擬化功能在測試階段（Beta）。

巢狀虛擬化應用能讓使用者在Linux虛擬機器（VM）中再執行一個或多個虛擬機器，且支援Intel硬體虛擬化技術Intel VT-x，以加強VM的效能。

巢狀虛擬化應用架構圖：

（圖片來源／Google）

根據Google的說明，巢狀虛擬化功能讓企業用戶能夠更容易搬遷本地端（On-Premises）和虛擬環境的工作量至雲端，且不需要匯入和轉換VM的映像檔。

Google表示，若需要在多重環境中驗證軟體的開發/測試和持續整合/持續部署（CI/ CD）工作，都適合使用巢狀虛擬化功能。

另外，巢狀虛擬化功能支援各種類型的Compute Engine VM，包含預先設定的VM、客製化VM和先佔式VM（Preemptible VM），只要是支援Intel Haswell版本以上CPU架構的VM，皆能使用巢狀虛擬化功能。

除此之外，目前Compute Engine的巢狀虛擬化功能僅支援KVM Hypervisor平臺。