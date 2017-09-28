FierceWireless引述研究機構統計，Android發明人Andy Rubin自立門戶的創業代表作Essential Phone在美國出貨一個月以來，僅出貨將近5,000支。

Essential Phone是在8月中開放預購，8月26日開始出貨。研究機構BayStreet估計，首隻Essential Phone PH1在這一個月內的銷售量還不到5,000支。

該公司表示，這個數字僅反映消費者從零售通路買入的量，而非零售通路向製造商（即Essential）進貨的量，意謂著日後銷售量有可能大於這個數字。

這個數字顯然遜於較知名的品牌手機，遑論Essential希望主打的iPhone及三星Galaxy。媒體分析，目前只有Sprint搭售Essential Phone，在通路上已受到限制，而如果單買空機，700美元的價格，在三星Samsung S8或iPhone 8環伺之下，出線機率較低。同時也有媒體評比指相機畫質不如預期。

Essential Phone PH1不論在材料及元件上都屬於高規格。機身採用鈦金屬及陶瓷材質，比其他手機更耐操、耐摔，搭載Qualcomm Snapdragon 835處理器、4GB記憶體、128GB儲存。手機的前、後各搭載800萬畫素及1300萬畫素相機，並可搭配1200萬像素的360度環景攝影機。軟體方面，Essential Phone除了採用最新版的Android 7.1，也強調不會灌入不必要的app。