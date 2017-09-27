Nvidia於本周一（9/25）宣布，與阿里巴巴和華為合作，利用AI影像分析平臺Metropolis，來建立智慧城市的應用。同時，Nvidia也宣布，軟體開發包DeepStream正式上市（GA）。

Metropolis平臺是Nvidia於5月發表的人工智慧影像分析平臺，以GPU為基礎，並利用深度學習技術分析串流影像，可以用來協助智慧城市分析每日大量的影像資料，且能進一步改善城市的公共安全、交通管理、資源優化等應用。

而阿里巴巴將應用Metropolis平臺，來加強城市治理服務，例如，即時交通管理及預測、智慧排水系統等。華為則計畫將Metropolis平臺用於影像內容管理，例如，提供臉部辨識、行人車輛結構、逆向圖像搜尋等應用。

另外，Nvidia同時釋出的DeepStream開發包正式版，能夠透過具備深度學習和超規模資料中心的攝影機，來簡化影像分析開發，且DeepStream能即時處理、理解及分類影像資料。

除此之外，Nvidia將在本周的GTC技術大會上，於北京展示人工智慧城市的未來，包含了海康威視研究院（Hikvision Research Institute）在臉部辨識方面的應用。海康威視研究院利用Metropolis平臺，結合攝影機、網路影像記錄器、嵌入式開發平臺Jetson，以及Nvidia雲端服務等，來進行臉部辨識，能夠在人山人海的地方，尋找失蹤人口。