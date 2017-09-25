天使投資人Jeffrey Carter與資金管理人Joshua Brown上周五（9/22）相繼警告，首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）是詐騙的天堂，投資人到最後很可能一無所獲。

根據CoinDesk今年第二季的調查報告，該季總計舉辦了逾50場的ICO，募集7.97億美元的資金，資金總額超過同一時期藉由傳統VC所募集的2.35億美元，成為新創業者募資的最大管道。

然而，Carter認為，ICO熱潮真是太瞎了（bullshit），一堆沒有客戶、只有商業計畫架構的新創公司都能透過ICO募到數百萬美元的資金。

Carter覺得區塊鏈或加密貨幣為強大的技術，只是市場價值被高估，他在尋找投資機會，前提是價格要合理。然而，對於ICO，Carter將它比喻為2001年的網路泡沫，當時他朋友的網路股票每天每股可賺50美元，而且那些上市公司根本尚未獲利，他覺得那並不真實，市場過於膨脹了，現在的ICO也一樣。

Brown則說，分散式分類帳與區塊鏈的潛力在於它的交易或支付方式被全球所接受，2009年1月時，1000個比特幣可以買到2個披薩，但現在，這兩個披薩每個價值200萬美元，已經沒有人會用比特幣來付款，像是比特幣這類的加密貨幣要成為真正的交易貨幣還需要很久的時間。

現在人們購買比特幣只是屯積或出售，幾乎沒人拿它來進行交易，於是它成為洗錢或是將資金外移的工具，也讓中國政府開始禁止比特幣的交易，而美國政府則更擔心它所帶來的詐騙與逃漏稅問題。

對於ICO，Brown認為它是詐騙的天堂，主要是因為它缺乏傳統的證券銷售規則，既然無法可管，那麼任何人皆可空口承諾一個沒人監督的專案。

此外，在ICO中以加密貨幣購買的籌碼只適用於該專案，因此假設該專案失敗了，或是未履行，或是消失了，籌碼便變得一文不值。Brown說，他能夠接受人們對比特幣或區塊鏈抱有熱情或好奇，卻無法輕信愚蠢的ICO。

Carter與Brown的呼籲其實是很基本的道理，但加密貨幣與ICO的熱潮仍讓不少投資人趨之若鶩，中國政府在今年9月初即明文規定 ICO為非法的公開融資行為，準備嚴加取締，中旬再傳出將終止境內比特幣交易。

不知是否受到此番言論的影響，全球比特幣價格上周五曾短暫自3743美元的高點跌至3500美元，但現已回到3775美元。