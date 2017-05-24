因近年擴張過速導致資金危機的樂視網，上週才宣布賈躍亭辭去總經理一職但保留董事長位置的重大人事變動，如今則傳出樂視美國(LeEco)大規模裁員325人的消息，佔其美國總人力的7成之多。

美國先是在週一晚間傳出樂視美國將大規模裁員的消息，傳聞一度指出將把500人裁到只剩60人，起先未出面回應的美國樂視在週二終於確認了裁員決定，但僅表示裁員規模不小，並未透露實際數字，媒體則引述內部消息指出裁員人數為325人。

有中國的Netflix之稱的樂視展現進軍北美市場的企圖心，去年7月宣佈將以20億美元買下Vizio，切入美國電視機市場，隨後該交易因中國政府不放行而喊卡，2016年10月正式進軍美國市場，並推出智慧型手機、電視與內容等服務，當時樂視美國還夸夸其詞將在美國推出包括電動腳踏車等多元裝置，不過該公司隨即在擴張太快導致的資金缺口問題下，被迫必須暫停擴張計劃並進行內部整頓與策略調整。

美國媒體CNBC報導，LeEco在週二上午在美國舉行員工大會，並宣布了裁員決定。有離職員工表示，有的部門是按比例裁員，有些未獲利的新創專案則是直接砍掉。樂視美國設於美國高通總部所在地聖地牙哥的辦公室將直接關閉。

樂視美國表示，現階段將鎖定美國的華人用戶為主要市場營運對象。