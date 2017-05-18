Google在本周舉行的Google I/O開發者大會上宣布新一代Android作業系統Android O邁入公開測試階段，同時也發表了基於Android O、鎖定低階Android裝置的Android Go專案。

根據Google的說明，Android O的開發重點為更流暢及方便的使用經驗，新功能包括多工能力、自動填入功能、改善剪貼能力、強化通知功能，還有新的Android TV首頁及嵌入輕量版的機器學習技術TensorFlow Lite。

其中，Android O的多工將允許使用者同時執行兩項任務，例如在視訊通話時還能檢查行事曆，或是在觀賞烹飪教學影片的同時讀取食譜。

而自動填入功能則是延伸自Chrome瀏覽器，將支援Android上大多數的行動程式。新的剪貼功能運用了人工智慧以讓Android能夠辨識使用者所要選取的內容是住址、電話、網址或電子郵件，改善選取的準確性。

第一個Android O開發者預覽版是在今年3月出爐，本周釋出的版本為Android O的第二個預覽版，也是首個公開測試版，目前可於Nexus 5X、Nexus 6P、Nexus Player、Pixel、Pixel XL及Pixel C等Android裝置上測試，Android O正式版預計於今年問世。

Google已更新支援Android O的開發工具，包括Android Studio、SDK及其他工具、Android O系統影像及模擬器等，並鼓勵開發人員可趁此測試行動程式與Android O的相容性。

至於Android Go則為精簡版的Android O，它是專為配備1GB記憶體以下之低階Android裝置所設計，其3個開發重點分別是作業系統、行動程式及Google Play。

Google表示，他們正在優化Android O，以讓它能順暢及有效率地在入門級的裝置上運作；亦努力調整各種Google程式，讓它們使用更少的記憶體、儲存空間與行動數據，像是YouTube Go、Chrome或Gboard；在入門級裝置上的Google Play則會突顯適用於低階裝置的程式，但使用者仍能存取完整的Google Play內容。

Google把Android Go稱為專案或體驗，並未把它視為一個獨立的平台，還說會在明年傳送Android Go體驗到所有只具備1GB或以下記憶體的Android裝置上。