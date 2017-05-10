微軟於本周二（5/9）的Patch Tuesday例行性更新中修補了55個安全漏洞，其中包含3個已被開採的零時差漏洞。

資安業者皆建議使用者應優先修補3個零時差漏洞：CVE-2017-0261、CVE-2017-0262與CVE-2017-0263。其中，CVE-2017-0261與CVE-2017-0262皆屬於Office的遠端攻擊漏洞，雖然這是兩個不同的安全漏洞，但同樣可藉由於Office文件中夾帶惡意圖像檔案來開採，並允許駭客自遠端掌控被駭系統，已有駭客透過相關漏洞展開目標式攻擊。

至於CVE-2017-0263則是存在於Windows的權限擴張漏洞，當Windows核心的驅動程式無法適當處理記憶體中的物件時便會觸發該漏洞，成功的開採將允許駭客於核心模式以使用者權限執行任意程式。在相關攻擊中，駭客必須先登入系統，並執行特定程式才能進行開採，因此風險相對較低。

資安業者FireEye指出，上述3個零時差漏洞皆已遭駭客組織利用，知名的俄國駭客組織APT28透過CVE-2017-0262與CVE-2017-0263滲透了歐洲的外交與軍事機構，也有不知名的駭客組織以CVE-2017-0261鎖定中東的銀行據點展開攻擊。

另一資安業者Qualys所列出的優先修補名單還包括CVE-2017-0229、CVE-2017-0277、CVE-2017-0278與CVE-2017-0279。當中的CVE-2017-0229為藏匿在Microsoft Edge瀏覽器的安全漏洞，當誘導使用者造訪惡意網站之後，駭客即有機會掌控使用者電腦。

CVE-2017-0277、CVE-2017-0278與CVE-2017-0279則皆屬於Windows SMB的遠端攻擊漏洞，成功的開採將允許駭客於伺服器上執行任意程式。

就在展開例行性更新的前一天，微軟罕見地緊急修補了位於微軟惡意程式防護引擎（Malware Protection Engine）中的安全漏洞，此一漏洞是由Google安全團隊上周所提報，編號為CVE-2017-0290，當該引擎掃描駭客所提供的惡意檔案時，就會觸發該漏洞，並允許駭客取得系統控制權。

由於惡意程式防護引擎為Microsoft Forefront、Microsoft Security Essentials及Windows Defender等微軟安全產品的核心，且微軟Windows 7之後的Windows版本都內建了Windows Defender，因而被視為是Windows近來最嚴重的安全漏洞。