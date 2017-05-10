微軟防毒軟體Windows Defender等自家安全產品爆發近來最嚴重的遠端程式碼執行程式，可能導致攻擊者取得系統控制權，不過微軟已經迅速將之修補。



這是Google Project Zero成員Tarvis Ormandy與Natalie Silvano共同發現的漏洞。上周Ormandy發了推特文表示他們剛發現了近日最嚴重的Windows遠端程式碼執行漏洞，「非常嚴重」。



Google方面並未透露太多細節，而是由微軟周二的安全公告自行揭露。該漏洞代號為CVE-2017-0290，存在於微軟惡意程式防護引擎（Microsoft Malware Protection Engine）1.1.13701.0以前的版本。只要駭客寄發一封電子郵件、即時通訊訊息或任何檔案，觸發每台Windows PC上都有的惡意程式防護掃瞄，就會導致遠端程式碼攻擊。成功的攻擊可能允許駭客在系統LocalSystem帳號設定下執行任意程式碼，進而取得系統控制權。



微軟多項安全產品都含有這個惡意程式防護引擎，受影響產品從Windows 7到10、Windows Server 2016中內建的Windows Defender，到其他安全產品，包括Forefront Endpoint Protection 2010、Endpoint Protection（Windows版及SharePoint Service Pack 3）、System Center Endpoint Protection、Windows Security Essentials及Windows Intune Endpoint Protection。在上述所有產品中，這項漏洞都屬於「重大」（Critical）安全風險。



由於微軟惡意程式防護引擎是以最高權限執行，而且內建於每台PC上，因此危險性相當高。Ormandy並指出，攻擊針對所有Windows預設環境而來，同時這些系統不需在同一個LAN上就有風險，使攻擊「像蠕蟲般（自我複製）」（wormable）。所幸Google方面及早通報，微軟已經在周二釋出修補完成的防護引擎1.1.13704.0版。該引擎每48小時即更新一次，所以用戶系統應該都已自動獲得防護。