美國脫口秀《上周今夜》（Last Week Tonight）節目主持人John Oliver在本周日（5/7）播出的節目中鼓吹網路中立（Net Neutrality）政策的重要性，還在節目中秀出美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）的網址，動員觀眾連至FCC留言（影片18分47秒處），沒多久之後，FCC的網站就當了。FCC隔天即發表聲明，宣稱該站遭到了分散式阻斷服務攻擊（DDoS）。

在歐巴馬時代提出的網路中立政策規定ISP業者應該平等對待網路上的所有資料，不應根據不同的使用者、內容、型態、網站、平台、通訊模式，或設備而有差別待遇。但由美國總統川普指派的FCC主席Ajit Pai卻在上個月指出，該政策降低了業者的投資意願，限制了市場競爭，因此準備在今年5月投票廢除該政策。

Last Week Tonight主持人Oliver指出，網路中立政策可以抑制ISP業者偏坦特定網站，而且事實上這幾年來ISP業者已做了不少這類的事情，呼籲網路架構中的每個組織與成員都應團結並起身抗議，不管是遊戲玩家、YouTube頻道主或是社交網站用戶等，他還說看起來川普是要推翻所有歐巴馬時代的決定。

在節目接近尾聲的時候，Oliver背後的螢幕亮出了FCC的留言網址—gofccyourself.com，並動員觀眾連至該網站以向FCC施壓。

由於這並不是Oliver首次透過電視節目來動員觀眾，以往亦曾造成目標網站的速度變慢，因此，當周日晚上FCC的網站掛掉時，外界直覺認為是Oliver造成的。

有趣的是，FCC卻在周一（5/8）宣稱自己遭到DDoS攻擊。FCC表示，該站於周日晚間遭到多個分散式阻斷服務攻擊（DDoS），是外部刻意以大量的流量轟炸該站的留言系統，這些人並非企圖提供意見，而是要讓合法的留言者無法留言或存取該站的檔案。

FCC說明，雖然留言系統一直都可運作，但此波攻擊影響了FCC的伺服器，以致於他們無法回應留言者。儘管沒有指名道姓，不過FCC顯然認為Oliver的煽動行為是種攻擊。