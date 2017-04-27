由美國新任總統川普（Donald Trump）指派的美國聯邦通信委員會FCC（Federal Communications Commission）主席Ajit Pai在周三（4/26）由政黨宣傳組織Freedomworks舉行的會議中，大談他對網路中立的看法，並說準備在5月投票以撤銷相關規定。

網路中立的定義在於網路服務供應商（ISP）與政府應該平等對待網路上的資料，不應根據不同的使用者、內容、型態、網站、平台、通訊模式，或設備而有差別待遇，並受到美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）的支持。

FCC在2015年將ISP業者納入電信法中類似公共事業規範的Title II類別，以讓FCC得以合法進行監督，同時公布了基於網路中立原則的開放網路命令（Open Internet Order）。

網路中立的支持派認為相關規定將能保護競爭、言論自由及用戶隱私，然而，ISP業者則抨擊FCC的過度干預將會阻礙創新。

不過，顯然川普政府並不贊同歐巴馬政府對網路中立的看法，在今年1月指派了與自己同一陣線的Pai擔任FCC主席。Pai表示，網路為歷史上最成功的自由市場範例，FCC大概有20年的時間都對網路採取寬鬆的管理政策，成就了今日網路的欣欣向榮，不過，自從FCC在兩年前把ISP業者歸類至Title II，增加了對ISP業者的規範，造成業者減少對基礎設施的投資，反而限制了市場的競爭，同時壓縮了高速網路的使用者數量與工作職缺。

Pai還以數字佐證他的看法，指出在ISP業者被納入Title II的2014年到2016年間，ISP業者的寬頻資本支出減少了5.6%，這是相關投資自2000年網路泡沫化以來的首次衰退。

因此，Pai準備在FCC今年5月的會議上提出「法規命令訂定通知」（Notice of proposed rulemaking，NPRM），打算把ISP業者移出Title II，以及撤銷網路中立的相關規定，並進行投票。

網路中立的支持者當天即紛紛出面反對，電子前線基金會（EFF）指出，開放網路命令是唯一能夠制止ISP業者利用對網路的控制左右民眾網路經驗的法規，必須仰賴大量頻寬的臉書及Netflix也可能因此受到ISP業者的拑制。

代表Google及臉書等眾多網路公司的網路協會（Internet Association）則說，現有的網路中立規定是可行的，而且也保護了消費者。付費存取網路的消費者應該能自由存取各種服務，而不必擔心被封鎖、限制流量或是遭受歧視。

另有逾800家新創公司聯手發表公開信予Pai，他們在信中表示，新創業者的成功不只需要更快的網路，還需要一個不歧視的發展環境，沒有了開放網路命令的保障，ISP業者甚至有權決定市場上的贏家或輸家，例如操縱流量的優先順序，或是強制提高費率等。