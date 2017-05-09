亞馬遜(Amazon)的Echo與Google的Google Home，將面臨結合智慧語音助理與喇叭的新對手，有即時通訊軟體LINE的韓國網際網路業龍頭Naver，在今年度MWC大會上公開相關產品規劃後，終於將把產品正式推上市場，最快今年夏季就可以在日本、韓國買到Naver/LINE品牌的智慧喇叭。

韓聯社引述業界消息表示，結合Naver自家開發的人工智慧語音助理Clova (CLOud Virtual Assistant)技術的智慧喇叭WAVE，將會在夏季透過LINE品牌在日本率先上市，該公司也正評估是否將同步在韓國推出該產品。

Naver Clova是類似Amazon Alexa與Apple Siri的人工智慧語音助理，採用語言辨識、自然語言分析，以及透過巨量資料分析來了解不同使用者特色，提供客製化與具備文化與地域區別的回應。

除了自家的WAVE，LINE在今年MWC上宣佈收購日本新創業者Vinclu，Clova也將在Vinclu的產品中被採用，利用全息投影技術將動漫角色整合入智慧數位助理，強化智慧助理擬人化與情感層次互動特色的Gatebox產品中(下圖，來源：LINE)；Gatebox已自2016年底開放首批預購300台，每台定價29萬8000日圓(約合新台幣8萬1000元)，預計2017年底開始出貨，晚於Naver自家產品WAVE預計的上市時間。