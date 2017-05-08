市場研究機構Strategy Analytics上周公布今年第一季的全球穿戴裝置市場報告，指出該季全球的穿戴裝置出貨量為2200萬個，其中，蘋果以15.9%的市佔率擊敗Fibit，成為該市場的新龍頭。

今年第一季的穿戴裝置出貨量比去年同期成長了21%，助力來自於北美、西歐及亞洲對新一代智慧手錶的強勁需求。

根據調查，蘋果在第一季的出貨量達到350萬個，成長了59%，奪下15.9%的市佔率，超越Fitbit成為全球最大的穿戴裝置製造商。

超越Fitbit的不只是在去年第三季發表第二代智慧手錶的蘋果，還有以低價搶市的小米。小米手環在亞洲市場受到廣大的歡迎，今年第一季小米也創下340萬的出貨量，市佔率為15.5%，緊跟在蘋果之後。

至於Fibit在今年第一季的出貨量只有290萬個，大幅下滑了35%，市佔率為13.2%。Strategy Analytics認為，這是因為Fibit健身裝置的需求減緩，同時也未趕上智慧手機的潮流所致；不只是出貨量，Fibit的營收、裝置售價或利潤全都衰退，今年勢必進入整頓。

Fibit應是早已察覺所面臨的困境，在今年1月底宣布業務重整，並裁撤110名員工，佔全球員工總數的6%。