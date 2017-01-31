身為全球穿戴裝置市場龍頭的Fitbit在本周一（1/30）揭露了去年第四季的初步財報，坦承財報不如預期，並宣布將重整業務，裁撤110名員工，約佔該公司全球員工數的6%。

根據市場研究機構IDC在去年第三季的調查 ，Fitbit為全球最大的穿戴裝置製造商，該季出貨量為530萬個，比2015年同期成長11%，市佔率達23%，明顯領先之後的小米（16.5%）、Garmin（5.7%）、蘋果（4.9%）與三星（4.5%）。

Fitbit的財報則顯示該公司在去年第四季售出了650萬個裝置，營收介於5.73億~5.8億美元之間，低於預估的7.25~7.5億美元，此外，Fitbit原本預期該季可創下0.14~0.18美元的每股盈餘，但結果卻是每股虧損0.51~0.56美元。這讓Fitbit周一在紐約股市的股價大跌了15.95%，以6.06美元作收(下圖)。

Fitbit共同創辦人暨執行長James Park說明，去年第四季不盡如人意的表現來自於高估了成熟市場在年底假期對穿戴裝置的需求，在同一期間EMEA市場的營收卻成長了58%，相信這只是暫時的過渡期，但為了解決成長趨緩的問題仍決定撙節成本。

Fitbit計畫在今年減少8.5億美元的營運支出，包含刪減銷售及行銷預算，以及改善研發的投資報酬率，亦準備裁撤110員工，以創造更有效率的經營模式。

Park還說，在全球2300萬名使用者的支持下，Fitbit已成為醫療照護生態體系的最佳合作夥伴，這也是該公司長期發展策略的關鍵元素。

全球穿戴裝置市場持續處於要熱不熱的狀態，被視為新興市場的穿戴裝置在去年第三季的成長幅度只有3.1%，儘管業界曾預期智慧型手錶將成為最熱門的穿戴式裝置，但迄今主導該市場的仍為最簡單的健身手環，佔據整個市場的85%。IDC分析師Ramon Llamas認為，雖然穿戴裝置在最近幾季的表現並不佳，卻尚未出局，使用者的需求將會隨著品味而改變，製造商仍有機會打造含有更多功能及應用且可同時吸引一般消費者與企業用戶的穿戴裝置。