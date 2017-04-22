使用者在每次開啟郵件附檔前，都要特別小心，基本上，過去許多企業都會要求員工，在Email附件中看到附檔名為.exe的檔案，千萬不要點開執行。而在近年惡意郵件用的手法中，副檔名為.js、.jar、.bat、.cpl、.scr、.com、.pif、.vbs的執行檔，也都需要特別注意。

基本上，使用者收到這些類型附檔就要特別注意，由於檔案類型不少，使用者最好要有一些概念，或是看到可疑、不熟悉的附檔，一律秉持附檔不隨意開啟的原則，避免中招。或是同樣從第二管道，像是電話與對方確認後才開啟，而且，盡量不要從郵件中提供的聯絡資訊去回覆。

小心開啟附檔可能帶來的風險

這些帶有惡意程式的執行檔，通常也會藏身在RAR與ZIP的郵件附檔中，避過系統的偵測。使用者不要隨意打開附檔，又主動執行了惡意程式，一旦發現有異狀，像是跳出軟體執行的詢問通知，請盡快聯繫IT人員協助。（圖片來源／網擎）

延伸注意事項 若使用者不慎解開壓縮檔案，一樣要小心攻擊者的誘騙招式，舉例來說，附件的壓縮檔解開後，包含01.exe、02.jpg、03.jpg的檔案，由於Windows的檔案總管在顯示檔案時，預設會將檔案的副檔名隱藏起來，使用者如果沒有開啟副檔名顯示，以為檔案都是圖片檔，就有中招可能性。另外，也有誘騙招式是將附件檔名取為01.jpg的例子，但實際完整包含副檔名為01.jpg.exe，也要小心。

文件類型的郵件附檔也不可掉以輕心

在工作上，許多使用者常會收到帶有Word、Excel、PDF的附件，所以不覺得可疑，就不假思索地打開這個檔案，但這時也有中招可能性。

由於攻擊者可能會偽裝成生意上的通知信件，像是以訂單（Order）、發票（Invoice）等關鍵字，欺騙使用者相信這是重要的郵件，且郵件偽裝程度相當逼真，加上又是文件類型檔案，利用這種方式來降低使用者警覺心，讓使用者開啟郵件中的檔案，而觸發惡意程式的執行。（圖片來源／中華數位）

延伸注意事項 攻擊者不僅是偽裝像是正常郵件，更是利用程式漏洞來進行攻擊，使用者較難從表象看出問題，因此尋求第二管道與對方確認，仍是最佳辦法，不要怕麻煩，避免中招而不自覺。

附檔Office文件跳出停用巨集的警告，要警覺檔案有問題

在一些釣魚郵件案例中，當使用者開啟郵件附檔中的Excel檔案，若是發現該附件會提示是否要啟用Office軟體的巨集功能，也就是在Excel軟體中出現安全性警告的提示，或是看到附件的副檔名為.xlsm時，我們就要警覺這是有問題的郵件。

延伸注意事項 可別以為附檔為.doc的Word檔案，或是.xls的Excel檔案，就沒有問題。只要Office軟體出現安全性警告的巨集功能開啟提示，當下應停止動作，千萬不要有習慣、反射性的動作，想把它點掉。此時應盡快通知公司IT人員來確認處理此情況。

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