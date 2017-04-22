強化資安意識，鞏固惡意郵件進逼的最後防線

使用電子郵件寄信、收信，是企業最主要的聯絡管道之一，便利之餘，卻也讓惡意攻擊有機可趁。IT人員如何教育經驗不足的使用者呢？盼藉由簡單又實際的例子，增加用戶防護意識

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如何提升使用者面對釣魚郵件的防護意識？

使用電子郵件寄信、收信，是企業最主要的聯絡管道之一，便利之餘，卻也讓惡意攻擊有機可趁。IT人員如何教育經驗不足的使用者呢？盼藉由簡單又實際的例子，增加用戶防護意識

文 /羅正漢|2017-04-22
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【可疑郵件處理SOP】你該知道的詐騙郵件7徵兆

你知道網路釣魚郵件是什麼模樣嗎？為了讓用戶上當，攻擊者通常會利用人性弱點，並以魚目混珠的內容，欺騙使用者，我們從人性弱點角度來看，並搭配實例，讓你了解常見的誘導手法，以提升郵件安全防護意識

文 /羅正漢|2017-04-15
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