強化資安意識，鞏固惡意郵件進逼的最後防線
使用電子郵件寄信、收信，是企業最主要的聯絡管道之一，便利之餘，卻也讓惡意攻擊有機可趁。IT人員如何教育經驗不足的使用者呢？盼藉由簡單又實際的例子，增加用戶防護意識
如何提升使用者面對釣魚郵件的防護意識？
使用電子郵件寄信、收信，是企業最主要的聯絡管道之一，便利之餘，卻也讓惡意攻擊有機可趁。IT人員如何教育經驗不足的使用者呢？盼藉由簡單又實際的例子，增加用戶防護意識
文 /|2017-04-22
【可疑郵件處理SOP】防範惡意電子郵件的2大自保原則
小心陌生寄件者，與自己工作業務無關的陌生信件。不輕易開啟郵件附檔與連結。惡意郵件也會偽裝成正常郵件，提高警覺，就能夠減少受害可能性
文 /|2017-04-09
【可疑郵件處理SOP】你該知道的詐騙郵件7徵兆
你知道網路釣魚郵件是什麼模樣嗎？為了讓用戶上當，攻擊者通常會利用人性弱點，並以魚目混珠的內容，欺騙使用者，我們從人性弱點角度來看，並搭配實例，讓你了解常見的誘導手法，以提升郵件安全防護意識
文 /|2017-04-15
【可疑郵件處理SOP】小心郵件夾帶的超連結有鬼！可別自投羅網
使用者在點擊E-mail內含有超連結的圖片或文字之前，都應該先檢視連結或按鈕的目的地網址，確認是否為正常，才不會被帶到含有惡意程式的網站
文 /|2017-04-16
【可疑郵件處理SOP】提防郵件附檔有詐！開啟前請三思
Email附件中除了附檔名為.exe的檔案不要點選執行，近年惡意郵件常出現副檔名為.js、.jar、.bat、.cpl、.scr、.com、.pif、.vbs的執行檔，也都要特別注意，另外，Office巨集檔案也要留意。
文 /|2017-04-22
按讚加入iThome粉絲團追蹤