Google周四（2/16）宣布，即日起Google Home用戶將可透過Google Assistant語音助理進行線上購物，所整合的購物平台為Google在2013年推出的Google Express，供應商包括Costco、Whole Foods Market及PetSmart等。

Google Home用戶可先至行動程式中設定付款方式及商品寄送地址，再利用語音訂購商品，像是「Ok Google, order paper towels」，就能完成紙巾的訂購。

為了推廣Google Home的購物服務，即日起到今年4月30日止，舉凡利用Google Home購物的使用者都不必支付額外的服務費或會員費。

Google Express為Google在2013年推出的購物服務，迄今已網羅超過50家的零售業者，不過服務範圍仍僅限於美國。

去年第四季才推出Google Home與Google Assistant的Google急起直追走在前方的Amazon Echo，Amazon Echo在2014年一問世便支援Amazon的線上購物功能。日前也傳出Google與Amazon都有意在這類的智慧型喇叭裝置上嵌入電話功能。