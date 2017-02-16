華爾街日報本周引述消息來源報導，Amazon Echo與Google Home等智慧型喇叭可望在今年嵌入電話功能，讓它們除了可操控家中的數位裝置之外，還能直接用來講電話。

Amazon Echo與Google Home屬於同性質的產品，它們的外型為喇叭，但分別連結了雲端的Alexa與Google Assistant語音助理，可用來控制音樂的播放、數位燈泡的明暗，以及提供即時的天氣或交通資訊等。

根據美國消費者情報研究組織Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）的估計，Amazon Echo從2014年問世至去年第三季，光是在美國就售出了510萬台。現在的Echo家族擁有3種產品，分別是售價179.99美元的Amazon Echo、139.99美元的Amazon Tap，以及89.99美元的Echo Dot。

報導指出，Amazon還不確定要如何在Echo上整合電話功能，可能是讓Echo擁有自己的電話號碼，直接變身為家用電話，或是讓它能同步其他既有的電話號碼，選擇透過Echo接聽。

至於去年第四季才問世、售價129美元的Google Home雖然起步晚了一些，但若要整合電話功能可能比Amazon Echo來得方便一些，因為Google原本就有開發整合各式電話號碼及VoIP號碼的Google Voice服務，也才在日前進行大改版。

儘管讓智慧喇叭變身家用電話將可擴大這些裝置的應用範圍及使用頻率，但它還有隱私、電信法規與緊急服務等問題需要克服。