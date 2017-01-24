Google於本周一（1/23）發布旗下VoIP語音通訊服務Google Voice大改版，包含了介面更新，以及多媒體簡訊開始支援群組聊天、照片分享和通知回覆。另外，此次的更新支援Android、iOS和網頁版Google Voice。

距離Google釋出Google Voice重大更新已經是5年前的事了，此次更新讓Google Voice介面改頭換面，新版Google Voice採用更簡潔、直覺的設計，讓介面看起來更有組織，例如，Inbox收件匣將文字訊息、通話和語音信件各分為一個標籤。

（圖片來源／Google）

除此之外，Google Voice也新增了幾項功能，包含多媒體簡訊（Multimedia Messaging Service，MMS）開始支援群組聊天、照片分享和通知回覆，以及新增西班牙文語音信件的轉譯功能。

而Google Voice是Google於2009年3月推出的VoIP語音通訊服務，目標是單一電話號碼整合生活中所有電話號碼（one number for life），用戶除了能整合家中、辦公室或行動電話的號碼外，還具備文字簡訊、語音郵件、電話過濾及錄音等功能，Google Voice也因此被視為足以和Skype匹敵的強大服務。

另外，Google表示，整合Hangouts和Google Voice的用戶不受此次更新改版的影響，用戶仍可以選擇整合使用Hangouts和Google Voice服務，或是選擇分開使用兩項服務。