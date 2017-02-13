由於不服去年5月法院判決Google在Android合理使用Java API，甲骨文上周再向聯邦巡迴區上訴法院提出訴訟。這樁訴訟使得甲骨文自2010年開始針對Java API和Google打的7年官司又有新發展。



雙方最新戰況是去年5月美國北加州地方法院陪審團認為Google對於Java API乃屬「合理使用」，判決甲骨文敗訴。然而這點令甲骨文不以為然，揚言上訴。



甲骨文在訴狀指出，剽竊一部小說最易辨識的部份並用於電影中，這種行為是最經典的「不合理使用」，即使剽竊者以加入其他內容，或是移到不同媒介上為由自我辯稱，也不會獲得任何法庭的認可。



甲骨文認為，Google的行為就是軟體界的不合理使用。「Google複製了甲骨文Java編程平台的數千行版權程式碼，該公司自己也承認將這些程式碼用於競爭的Android 平台中，全然作為商業用途。Google因此獲益數十億美元，卻令甲骨文Java業務殘破不堪。」



這椿官司起源於甲骨文2009年收購昇陽（Sun Microsystems）取得Java技術所有權後，控告Google Android使用上萬行屬於甲骨文的Java API程式碼。2012年北加州地方法院判決中，Google勝訴。經過上訴，2014年甲骨文贏得巡迴法院判決。本官司在Google上訴最高法院時遭到駁回，去年5月又發回原地方法院更審，使本案進入第二回合。