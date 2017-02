Google 金鑰管理

Google Cloud新增金鑰管理服務,美、日、臺測試上線

Google於旗下雲端平臺新增了金鑰管理服務(Cloud KMS),以協助企業建立、使用及銷毀於雲端上所使用的加密金鑰,該服務目前僅於包括美國、臺灣與日本等數十個特定市場上線,仍屬於測試階段。用戶能夠在Cloud KMS上管理對稱加密金鑰,用以保護儲存在Google雲端平臺或其他環境中的資料,藉由Cloud KMS API就能建立、使用、旋轉或銷毀金鑰,以直接整合到提供身分管理的Cloud Identity Access Management 或是稽核的Cloud Audit Logging等雲端服務中。(詳全文)

微軟 車聯網

微軟推車聯網雲端平臺,助車廠打造智慧車

全球瘋車聯網,微軟也宣布加入戰局,不過微軟並非要研發自家智慧車產品,而是針對汽車產業推出連網汽車平臺(Microsoft Connected Vehicle Platform),今年內便會推出預覽版。微軟業務發展執行副總裁Peggy Johnson表示,汽車產業正面臨連網、自動駕駛與電力化等挑戰,微軟看準車廠在相關軟體能力的需求,而推出基於Azure雲端平臺的新連網汽車平臺。該平臺主要將協助車廠將車上新增的各種感測器蒐集到的資訊,進行相應的處理,達到車廠預設的相關智慧連網功能,具體作法包括,將Cortana虛擬助理、Dynamics商用軟體、Office 365、Power BI與Skype等產品與車載資訊系統整合等,目前已有雷諾日產(Renault-Nissan)汽車聯盟宣布採用。(詳全文)

紅帽 混合雲

強化混合雲管理,紅帽釋出新版雲端管理工具CloudForms 4.2

紅帽正式推出新版雲端管理工具CloudForms 4.2,這套工具是紅帽基於去年12月底所取得的開源ManageIQ Euwe技術,已強化了數項在管理OpenStack上的能力,包括支援浮動IP分配、備份管理與拓墣視覺化等。紅帽CloudForms資深產品管理師Geert Janse指出,在微軟Azure雲端平臺上,已新增Azure資源管理API,其中包括記憶體、硬碟和網路I/O等功能。而在Google 雲端平臺上,CloudForms 4.2則新增加Google雲端監測API。(詳全文)

AWS AI

AWS收購AI資安公司Harvest.ai,也要用人工智慧強化雲端安全

亞馬遜AWS宣布以約1,900萬美元,收購網路資安公司Harvest.ai,以強化企業機密資料儲存在AWS的安全性。AWS執行長Andy Jassy指出,現在AWS也正在積極研發人工智慧(AI)技術與相關服務,目前在公司內部已經有數以千計的員工持續投入中。Harvest.ai兩位創辦人先前任職於美國國家安全局(NSA),主要運用機器學習和人工智慧技術,來監測員工以防止企業關鍵資料外洩和應用程式遭駭客攻擊,也就是說,Harvest.ai藉分析公司關鍵IP的用戶行為,進而辨識是否有未經公司許可的人士偷竊企業智慧財產權文件等重要資料,一旦被駭Harvest.ai會阻止該攻擊,以防止企業機敏的資料外洩。(詳全文)

亞馬遜 無人機

亞馬遜研發以飛船作空中倉儲,在雲端打造無人機送貨轉運站

美國專利文件公布亞馬遜一項美國專利,顯示這家電子商務巨人可能將發展空中倉儲,未來可發展配合無人機送貨的新服務。根據美國專利商標局的文件,這項空中交付中心(Airborne Fulfillment Center)的技術是一個看似巨型飛行船的倉儲中心,能夠飛行或飄浮在城市上空,但是也具備了螺旋槳等動力裝置以移動到適當的地區。它可以乘載倉儲人員與運送貨物,而亞馬遜藉由小型飛船能夠將人員與貨物往返運送於地面及空中,同時可以清運廢棄物。此外,它也擔任無人機的母艦,消費者下單之後,亞馬遜再利用無人機將貨物運送到府,之後再返回飛船上。(詳全文)

甲骨文 以色列

甲骨文宣布在以色列特拉維夫城建雲端創業加速器

甲骨文計畫在以色列特拉維夫城(Tel Aviv)建雲端創業加速器(Startup Cloud Accelerator),以協助甲骨文加快在地的雲端創新技術發展,而該全球性專案將投資數百萬美元。甲骨文產品開發資深副總裁Reggie Bradford指出,未來5至10年間,雲端將主導未來新商業模式的創新與發展,但截至目前為止只有百分之六的企業將工作負載搬上雲端。由於以色列特拉維夫城是繼美國矽谷第二個重要的創業地區,在發展雲端上,新創公司往往是發展新技術和新商業模式的關鍵,透過成立雲端創業加速器可以協助新創公司運用甲骨文的軟體與服務打造自家的平臺,以研發更多新技術與創新服務等。(詳全文)

IDC 公有雲

IDC:2017年全球雲端IT支出達442億美元,其中61%經費將砸在公有雲

研究機構IDC發布今年雲端IT基礎架構追蹤季報指出,2017年全球雲端IT產品及服務支出將近442億美元,其中近百分之六十一預估投資在公有雲資料中心,而其中百分之十五則投資在私有雲環境。綜觀企業投資在整體IT基礎設施,包括伺服器、企業儲存和乙太網路交換器,和去年同一季度相比將增加約百分之十八。IDC儲存系統研究總監Natalya Yezhkova指出,預估下一季度,企業投資在雲端IT基礎架構上的金額將增加,主要擴大全球超大規模資料中心上投資支出,另外,也預估越來越多企業將在自家資料中心建私有雲。而來到2018年,IDC預測將近五分之四的IT企業將開始打造混合雲架構,而對於公有雲廠商來說,2020年營收和2015年相比將成長3倍。(詳全文)

Nvidia 線上遊戲

Nvidia將GeForce Now搬上雲端,連Mac Air都可玩大型多人線上遊戲

Nvidia在CES上推出了一款GeForce Now for PC and Mac雲端遊戲,Nvidia藉由提供玩家一臺GRID雲端虛擬電腦,讓玩家用筆記型電腦,甚至可用如Mac Air等,在雲端主機上,直接從遊戲商Steam、Origin、UPlay等取得遊戲,載入完成之後,再將畫面傳送到自家的電腦主機上。而這一項服務採用Nvidia的雲端伺服器,內嵌GTX 1080、GTX 1060 獨立顯卡以進行模擬運算,而Nvidia指出,GeForce Now for PC and Mac預計在今年3月正式推出。(詳全文)

蘋果 資料中心

蘋果將在美國亞利桑那州建資料中心,掌管雲端服務與高科技製造等

根據美國聯邦政府發布的通知指出,蘋果正在計畫在美國亞利桑那州梅薩市(Mesa City)建立一座全球資料指揮中心(Global Data Command Center),除了將會整合現在位於美國奧勒岡州和北加州的資料中心之外,也將生產以及組裝高科技產品,與負責雲端服務iTunes與iCloud等。另外,蘋果也計畫於亞利桑那州境內建造太陽能發電廠,預估能夠生產約50MW的電量,除了能夠供應該全球資料指揮中心所需要的電量之外,也計畫對外販售電力。