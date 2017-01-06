全球瘋車聯網，軟體大廠微軟(Microsoft)公司也宣布加入戰局，不過微軟並非要研發自家智慧車產品，而是針對汽車產業推出連網汽車平台(Microsoft Connected Vehicle Platform)，今年內便會推出預覽版。

微軟業務發展執行副總裁Peggy Johnson在官方部落格上對外宣布了該雲端平台服務產品，她表示，汽車產業正面臨連網、自動駕駛、分享與電力化四大發展挑戰，讓汽車製造融入更多軟體技術，變得更為複雜，微軟看準車廠在相關軟體能力的挑戰，因而推出基於Azure雲端平台的新連網汽車平台。

微軟表示，連網載具平台將配備許多相關技術服務，協助車廠解決與維修預測、車內生產力、進階導航、消費者行為洞察、自動駕駛技術等五大需求有關的技術情境。

微軟的連網汽車平台主要將協助車廠將車上新增的各種感測器蒐集到的資訊，針對上述五大情境需求進行相應的處理，達到車廠預設的相關智慧連網功能。可能的具體作法包括，將Cortana虛擬助理、Dynamics商用軟體、Office 365、Power BI與Skype等產品與車載資訊系統整合等。

微軟強調，該平台並非一個已完成的產品，而會伴隨客戶的需要，以敏捷開發的模式持續發展，以雲端平台為基礎持續改進。

該平台已有雷諾日產(Renault-Nissan)汽車聯盟宣布採用。