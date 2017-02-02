重點新聞（01月21日-02月03日）

脫歐重擊英國Fintech地位，兩大銀行要將上千位員工移出英國

英國首相德雷莎梅伊（Theresa May）近日首度鬆口，脫歐將讓英國離開歐洲單一市場（European single market）以及歐盟的關稅同盟（EU's customs union）。她話說出口短短一天，英國金融業首當其衝開始受到影響。匯豐銀行（HSBC）高層立刻宣布，將英國1千名員工移到法國；瑞士銀行（UBS）也表示，有5分之1的英國員工受影響。

距離英國去年6月底公投決定脫歐後，首相德雷莎梅伊終於透露了脫歐計畫，要落實脫歐的概念，代表著要脫離歐洲單一市場以及關稅同盟。雖然後續與歐盟的合作形式尚未明朗，但是金融業已經開始擔心受影響。匯豐銀行行政總裁Stuart Gulliver告訴外媒，他們正準備將1千名員工移出，遷到法國巴黎，這些人力也代表著20%的收益。瑞士銀行（UBS）日前就表態，要移出1千5百位員工（約3分之1的人力）到德國法蘭克福，不過董事長Axel Weber近日證實會有員工受到影響，但預計會在1千位左右，約是5分之1的人力。

近期，勤業眾信釋出的調查報告指出英國倫敦是全球金融指數第1名的國家，不過，一旦脫歐採強硬的方式執行，英國是否能繼續穩坐全球Fintech的領導地位，仍需觀望。

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以太坊與Zcash整合新進展，42毫秒完成一筆高度安全的交易

號稱最安全的加密貨幣Zcash跟以太坊（Ethereum）整合已經有新的進展，根據以太坊團隊領導人Christian Reitwiessner與Zcash的工程師Ariel Gabizon在部落格的發文，他們已經用Solidity寫了一組新的程式碼，用於驗證zk-SNARKs，並且測試成功。

zk-SNARKs是一種零認知技術，是Zcash用來屏障特定類型資料的方法，讓用戶所傳送的金額數量不會被看見。「我們成功地利用以太坊的測試網路來測試新的程式碼，可以驗證一個真實的隱私保護交易。驗證的過程只花了42毫秒。」他們指出，這代表著預編的智能合約可以被加入Zcash，而且運算所需的Gas也可以被負擔。在此之前，Alchemy專案就是在執行Zcash和Ethereum的整合。

納斯達克：愛沙尼亞去年區塊鏈投票大成功，驗證區塊鏈更多應用型態

美國交易所營運商納斯達克（Nasdaq）發布報告指出，去年在愛沙尼亞利用區塊鏈執行的e-Voting的結果很成功。去年二月這個計畫對外公開，當時納斯達克表示要減少股東投票時的複雜度以及成本，讓股東出價的參與度大幅提高。近期釋出的報告指出：「這個模式成功地展現區塊鏈可以被利用在非交易清算領域。」

納斯達克利用愛沙尼亞的核發網路居留證（e-Residency）的平臺，來獲取資訊，作為e-Voting的基礎帳戶。並且跟區塊鏈新創公司Chain合作，發展出一套電子資產系統，來代表投票權。並且利用Token的代碼技術來實際執行投票。報告指出：「使用者如果具備電子投票權（voting right asset），就可使用他們的投票代碼（voting tokens）來針對每一個會議議程進行投票。」

網銀盛行，逼英國CYBG金融集團關閉79家分行

由蘇格蘭克萊茲戴爾銀行（Clydesdale Bank）以及約克郡銀行（Yorkshire Bank）組成的CYBG金融集團，打算關閉大約3分之1的現有分行，一共79個分行、4百位職員將失業。此舉被形容為銀行史上最大的分行關閉計畫。

克萊茲戴爾銀行表示，是因為受到網路銀行崛起的影響而做出這樣大幅度的裁員。英國最大的聯合工會Unite the Union的幹事Rob MacGregor則提出警告，他認為不僅僅是被裁的4百位行員受到衝擊，「這樣縮減成本的計畫，會使消費者的理財選擇變得更少。」他也強調，工會已經要求銀行給出解雇後的具體承諾，並且審慎考慮關閉小鎮內的最後一家分行。不過，英國的金融產業自2011年起，就面臨客戶造訪率的下降，至今已經少了3分之1。

圖片來源：Clydesdale Bank

歐盟釋出報告，強調金融公司採用區塊鏈的安全問題

歐盟的網路資訊安全局（ENISA）最近釋出了一份調查報告，強調金融機構在採購區塊鏈技術時，必須慎重考量安全問題，他們特別點出關鍵的管理系統、資料安全以及採用智能合約這幾個大方向。「金融機構採用區塊鏈技術時，網路安全是最重要的關鍵之一。」ENISA的執行總監Udo Helmbrecht說道。

這個2004年成立的網路資訊安全局第一次釋出有關區塊鏈的正式報告。去年它們釋出一份區塊鏈技術的概要報告，但當時他們仍不確定區塊鏈是否會達成它的技術目標。而今，這份新調查報告也證實了區塊鏈技術在業界的採用火熱程度。報告指出，必須在真正採用分散式帳本之前，重新檢視程式碼及相關機制，並且呼籲銀行在處理電子錢包的問題時，要將安全議題視為首要任務。

圖片來源：ENISA

汽車結合區塊鏈，Car eWallet電子錢包能自動繳費與決策

現在，汽車除了聯網以外，許多公司更看到區塊鏈與電子汽車結合的未來，要用區塊鏈的特性來協助其中的支付環節。德國的自動零件製造商ZFFriedrichshafen、德國的創新樞紐innogy Innovation Hub以及瑞士銀行UBS，三者合作推出塊鏈專案：Car eWallet。

他們已經在2017年初的國際消費性電子大展（CES）上推出雛形設計，近期進一步釋出細節，未來的駕駛不需要再排隊繳納高速公路收費，也不需要再找ATM提領現金來繳停車費用，透過Car eWallet，就會自動繳款，並寄送通知給你。甚至，租借汽車、運輸服務都可以透過這個Car eWallet完成。還可以授權第三方使用你的後車廂來運送貨物，而且不需要擔心汽車受損。這些服務，都是透過安置在汽車的電子控制單元（ECU）中的Car eWallet完成，只要事前透過電腦或手機App設定，就可以利用私有的區塊鏈來進行機器與機器間的交易。「這是一輛自治的汽車，可以自動決策。」德國innogy創新樞紐的資深經理Carsten Stocker表示。

金融科技近期新聞

※Deloitte在德國都柏林成立區塊鏈實驗室

※螞蟻金服執行長宣布支付寶將採用區塊鏈技術

※香港股票交易商正尋求區塊鏈作為下一代的清算系統

※Hyperledger宣布新專案Cello，要讓區塊鏈部署更簡單