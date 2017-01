英國首相德雷莎梅伊(Theresa May)近日首度鬆口,脫歐將讓英國離開歐洲單一市場(European single market)以及歐盟的關稅同盟(EU's customs union)。她話說出口短短一天,英國金融業首當其衝開始受到影響。匯豐銀行(HSBC)高層立刻宣布,將英國1千名員工移到法國;瑞士銀行(UBS)也表示,有5分之1的英國員工將遷到歐洲其他國家。

距離去年6月底英國公投決定脫歐後,七月份上任的德雷莎梅伊對脫歐一事守口如瓶,僅留下一句:「脫歐就是脫歐(Brexit is Brexit.)。」讓外界對英國的下一步十分好奇。1月17日梅伊打破沉默,透露了脫歐計畫。

她表示,英國將不會「一半在歐盟內、一半在歐盟外(Britain could not be "half-in, half-out" of the EU)。」顯示出她打算採硬脫歐的方式,不會尋求諸如挪威或瑞士與歐盟間的合作模式,而是創造出新的互動模式,她表示,英國將用更自由、開放的心態擁抱市場,並尋求新的、平等的夥伴關係。「離開歐盟,並不代表著離開歐洲。」梅伊說。

在梅伊發表演說之前,各界對英國的未來早就往悲觀的方向預測。而梅伊此番話一出,等同確定英國不會留在歐洲單一市場,代表著,原本可在歐盟國內自由活動的勞工、商品、服務等都將受到衝擊。並且,少了關稅同盟的保障,英國必須跟歐盟內其他國家重新協議關稅的課徵。

首波出走潮,2大銀行證實上千名員工將遷出英國

英國身為世界首屈一指的金融科技大國,首都倫敦更是歐洲金融重鎮,許多金融業者依賴跟歐盟成員國的生意往來,來維繫跨國運作。一般預期,英國若採硬脫歐的作法,原本以倫敦作為歐洲據點的金融業者,未來在推行服務、人力的流動都可能受到阻礙。

雖然後續與歐盟的合作形式尚未明朗,但是金融業者紛紛採取行動,以利未來可以在27個歐盟國家繼續推動商品。匯豐銀行是英國最大的銀行,其行政總裁Stuart Gulliver告訴外媒,他們正準備將約1千名員工移出,遷到法國巴黎,這些人力也代表著該公司在英國約20%的收益。

瑞士銀行(UBS)日前曾表態,脫歐可能導致1千5百位員工(約3分之1的人力)的移出,將重心轉到德國法蘭克福,近日,UBS董事長Axel Weber甚至親口證實,瑞士銀行的確會有員工受到影響,但規模不像先前所述,預計會在1千位左右,約是他們在英國據點的5分之1的人力。

專營風險顧問的歐亞集團(Eurasia Group)總經理Mujtaba Rahman也對英國提出警告,「在初期,影響可能還很小,但長遠來看,就會發現許多服務開始外移。」他說,不只對金融服務產業將造成極大的衝擊,還對英國金融環境有很大的傷害,

雖然,有些銀行業者尚未有具體的外移計畫,但已出現了不少出走英國的傳言。如摩根大通執行長Jamie Dimon曾透露,會將約4千個工作移出英國。而高盛證券也坦言,會盡可能減低脫歐帶來的影響。

除了銀行業者,倫敦勞埃德保險社(Lloyd's of London)執行長Inga Beale也表示,她打算跟歐盟國家制定一些附屬條件,來保護來自歐洲地區的生意,因為該地業務貢獻了約11%的該公司收益。

硬脫歐撼動Fintech第一大國地位

然而,英國無庸置疑是全球金融市場的巨頭之一,金融業也是英國重要產業。根據英國金融顧問公司The CityUK在2016年初的估算,英國金融業就業人口達220萬人,其中三分之一在倫敦任職,2014年創造了約1,980億英鎊的產值,占英國全國經濟產值的11.8%。而且許多國家與歐洲打交道,進行貿易的地點就在倫敦,它處理數兆歐元的交易,形式包含貨幣流通、股票、債券及各式金融合約等。這些交易在英國脫歐後,都有可能流失到其他歐盟國家。

近期,勤業眾信釋出的調查報告指出,英國倫敦不僅是金融指數全球前5名,更是第1名,是全球最利於金融產業發展的地區。(前五名國家分別為:倫敦、新加坡、紐約、矽谷與香港)

而英國更是推動金融監理沙盒的領頭國家,新加坡、香港等亞洲國家的監理沙盒法規雛形也無不受到英國法規的影響。

在全球握有巨大金融影響力的英國,一旦脫歐執行後,是否還能繼續穩坐全球Fintech的領導地位,造成國際金融排名大洗牌,仍需要觀望,更待梅伊與其他國家談判的結果一一釋出後,才能有更具體的想像。