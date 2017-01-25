英國首相德雷莎梅伊（Theresa May）近日首度鬆口，脫歐將讓英國離開歐洲單一市場（European single market）以及歐盟的關稅同盟（EU's customs union）。她話說出口短短一天，英國金融業首當其衝開始受到影響。匯豐銀行（HSBC）高層立刻宣布，將英國1千名員工移到法國；瑞士銀行（UBS）也表示，有5分之1的英國員工將遷到歐洲其他國家。

距離去年6月底英國公投決定脫歐後，七月份上任的德雷莎梅伊對脫歐一事守口如瓶，僅留下一句：「脫歐就是脫歐（Brexit is Brexit.）。」讓外界對英國的下一步十分好奇。1月17日梅伊打破沉默，透露了脫歐計畫。

她表示，英國將不會「一半在歐盟內、一半在歐盟外（Britain could not be "half-in, half-out" of the EU）。」顯示出她打算採硬脫歐的方式，不會尋求諸如挪威或瑞士與歐盟間的合作模式，而是創造出新的互動模式，她表示，英國將用更自由、開放的心態擁抱市場，並尋求新的、平等的夥伴關係。「離開歐盟，並不代表著離開歐洲。」梅伊說。

在梅伊發表演說之前，各界對英國的未來早就往悲觀的方向預測。而梅伊此番話一出，等同確定英國不會留在歐洲單一市場，代表著，原本可在歐盟國內自由活動的勞工、商品、服務等都將受到衝擊。並且，少了關稅同盟的保障，英國必須跟歐盟內其他國家重新協議關稅的課徵。

首波出走潮，2大銀行證實上千名員工將遷出英國

英國身為世界首屈一指的金融科技大國，首都倫敦更是歐洲金融重鎮，許多金融業者依賴跟歐盟成員國的生意往來，來維繫跨國運作。一般預期，英國若採硬脫歐的作法，原本以倫敦作為歐洲據點的金融業者，未來在推行服務、人力的流動都可能受到阻礙。

雖然後續與歐盟的合作形式尚未明朗，但是金融業者紛紛採取行動，以利未來可以在27個歐盟國家繼續推動商品。匯豐銀行是英國最大的銀行，其行政總裁Stuart Gulliver告訴外媒，他們正準備將約1千名員工移出，遷到法國巴黎，這些人力也代表著該公司在英國約20%的收益。

瑞士銀行（UBS）日前曾表態，脫歐可能導致1千5百位員工（約3分之1的人力）的移出，將重心轉到德國法蘭克福，近日，UBS董事長Axel Weber甚至親口證實，瑞士銀行的確會有員工受到影響，但規模不像先前所述，預計會在1千位左右，約是他們在英國據點的5分之1的人力。

專營風險顧問的歐亞集團（Eurasia Group）總經理Mujtaba Rahman也對英國提出警告，「在初期，影響可能還很小，但長遠來看，就會發現許多服務開始外移。」他說，不只對金融服務產業將造成極大的衝擊，還對英國金融環境有很大的傷害，

雖然，有些銀行業者尚未有具體的外移計畫，但已出現了不少出走英國的傳言。如摩根大通執行長Jamie Dimon曾透露，會將約4千個工作移出英國。而高盛證券也坦言，會盡可能減低脫歐帶來的影響。

除了銀行業者，倫敦勞埃德保險社（Lloyd's of London）執行長Inga Beale也表示，她打算跟歐盟國家制定一些附屬條件，來保護來自歐洲地區的生意，因為該地業務貢獻了約11%的該公司收益。

硬脫歐撼動Fintech第一大國地位

然而，英國無庸置疑是全球金融市場的巨頭之一，金融業也是英國重要產業。根據英國金融顧問公司The CityUK在2016年初的估算，英國金融業就業人口達220萬人，其中三分之一在倫敦任職，2014年創造了約1,980億英鎊的產值，占英國全國經濟產值的11.8%。而且許多國家與歐洲打交道，進行貿易的地點就在倫敦，它處理數兆歐元的交易，形式包含貨幣流通、股票、債券及各式金融合約等。這些交易在英國脫歐後，都有可能流失到其他歐盟國家。

近期，勤業眾信釋出的調查報告指出，英國倫敦不僅是金融指數全球前5名，更是第1名，是全球最利於金融產業發展的地區。（前五名國家分別為：倫敦、新加坡、紐約、矽谷與香港）

而英國更是推動金融監理沙盒的領頭國家，新加坡、香港等亞洲國家的監理沙盒法規雛形也無不受到英國法規的影響。

在全球握有巨大金融影響力的英國，一旦脫歐執行後，是否還能繼續穩坐全球Fintech的領導地位，造成國際金融排名大洗牌，仍需要觀望，更待梅伊與其他國家談判的結果一一釋出後，才能有更具體的想像。