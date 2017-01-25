蘋果周二公開釋出macOS 10.12.3正式更新版，將修補新MacBook Pro耗電及顯示卡等問題。



最新macOS更新版主要修補早前《消費者報導》針對新MacBook Pro測試中發現到電池用電太兇的問題。該雜誌的測試中觸發了一項Safari瀏覽器瑕疵，使快取關閉之後Safari會重覆載入網頁圖示，進而加速電力耗盡。蘋果在一月初已發佈beta版修補了這項瑕疵，《消費者報導》重新進行測試後，即更改最初的立場而重新推薦蘋果這款新筆電。



除了耗電問題，正式版macOS 10.12.3其他修補的主要問題包括15吋MacBook Pro（2016年10月版）的顯示卡自動切換、以及同期推出的13吋和15吋具Touch Bar的MacBook Pro上Adobe Premiere Pro編碼時的顯示卡問題。



此外，並修補Mac電腦的預覽（Preview）程式中搜尋掃瞄PDF文件、與啟用加密的PDF文件的相容性問題，也修復了第三方應用程式無法自數位相機中正確匯入圖片的錯誤。



對企業用戶而言，新版更新則修復了使用maxFailedLoginAttempts密碼規則時網路用戶帳號（如Active Directory帳號）會被關閉的問題。



蘋果網頁還提供macOS Sierra 10.12.3中包括藍牙、顯示卡驅動程式等安全相關變更。