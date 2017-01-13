英特爾自去年8月首波推出Kaby Lake架構第7代Core處理器的低功耗筆電，今年初更進一步擴大產品線一連有多款適用桌上PC和電競筆電的第7代Core處理器問世，還推出了同樣採用Kaby Lake架構的首款Xeon E3 v6系列處理器，鎖定更高階的行動工作站和高效能筆電市場。近日英特爾也首度在臺展示多款搭載新一代i7、i5、i3處理器的主機板、桌機，以及電競和高效能筆電。

代號Kaby Lake的英特爾第7代Core處理器，是英特爾採用14奈米製程而推出的第3款處理器，也是首款打破英特爾鐘擺策略，主打「優化」而推出的新一代CPU，除了採用更加優化的繪圖核心並加入更強大3D繪圖引擎，能獲得更好的影音和串流遊戲體驗，還支援了4K UHD超高解析度和360度環景影片。

英特爾將第7代Core處理器主要分為Y、U、H和S系列，其中Y和U系列處理器主打低功耗的輕薄型、二合一筆電和電腦棒。而H系列則專攻高效能筆電和行動工作站，至於S系列處理器則是可適用於桌上PC和All in One電腦。英特爾第二波主要鎖定H和S系列第7代Core處理器更新為主。

英特爾這次公開H和S系列的第7代Core處理器共有25款，其中S系列Core i7系列有3款分別是i7-7700、i7-7700K和i7-7700T，Core i5和Core i3系列則各有7款和8款。在處理器效能上，英特爾宣稱，相較於第4代的i7-4770K，i7-7700K處理器能將生產力提高25%，並在4K影片播放和編輯創作上則可加快35%。值得一提的是，英特爾首度也在Core i3系列處理器加入了未鎖頻的i3-7350K型號版本，想要超頻體驗的入門級PC用戶現在多一種新選擇。

另外英特爾在S系列處理器還搭配新的Intel 200晶片組，較前一代增加了15%的高速I/O，並支援了更高速、大容量記憶體儲存的Intel Optane。熱設計功耗（TDP）部分，相較於低功耗Y和U系列處理器最低TDP只有4.5瓦，採用S系列Core i7、i5、i3處理器依型號高低不同TDP則介於35～95瓦。

至於專攻高效能和商務筆電處理器的H系列則推出有7款，Core i7系列有4款，分別是i7-7700HQ 、i7-7820HQ、i7-7820HK、i7-7920HQ ，Core i5系列則有i5-7300HQ i5-7440HQ這2款，和一款i3-7100H 。H系列處理器配置的熱設計功耗多數為45瓦，和前一版本大致相同。

新版Xeon E3 v6系列 vs.Xeon E3 v5系列規格基本比較（圖片來源：英特爾）

比較值得一提的是，英特爾這次也跟進公開了同樣採用Kaby Lake架構的首款Xeon筆電處理器Xeon E3 v6系列，現階段推出的型號分別是E3-1505M v6和E3-1535M v6這兩款，和前一代v5版本相比，E3 v6系列處理器規格並沒有差異太大，核心數、執行緒和TDP都維持不變，以繪圖效能優化為主，改搭配新一代HD Graphics P630繪圖晶片，不過E3 v6系列處理器時脈速度也略提升到3.1GHz，v5系列最高為3.0GHz，另外也新增DDR4-2400記憶體頻率的支援。

除了高效能和商務為主的S和H系列桌機及筆電外，英特爾這次還針對低功耗輕薄、二合一筆電的U系列處理器推出新產品，搭載新的Intel Iris Plus繪圖晶片，能較以往Intel HD GPU的3D繪圖效能提高65%，讓低功耗筆電也具備能用來玩簡易遊戲或用於設計創作的用途。

英特爾日前也在臺展示多家合作廠商搭載第7代Core處理器的主機板、桌機和電競筆電。不過現場並未看到有展示採用新一代Xeon E3 v6處理器版本的高階筆電。現場英特爾解說人員表示，目前上市的會是先以主流低功耗或消費型筆電和PC為主，主攻行動工作站或高效能的Xeon筆電稍晚才會推出。

現場包括有華碩、Acer、MSI等眾多品牌展出多款搭載英特爾第7代Cor i7處理器的高階和電競筆電。例如華碩現場展示了一款搭載了H系列的Core i7-7820HK處理器的高效能筆電Asus G701VIK。Acer也展示了最新一款高階筆電Acer Aspire V17 Nitro，同樣也搭配了最新Core i7-7700HQ處理器。