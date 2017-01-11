微軟宣佈，代號為Creators Update的下一版Windows 10更新變更用戶隱私偏好設定，提供用戶更大管理權，以減少隱私曝光的機會。



微軟作業系統與裝置事業群副總裁Terry Myerson指出，在了解許多用戶想要更清楚掌握及管理微軟服務蒐集的活動資訊後，微軟決定進一步強化隱私透明度，推出兩項措施。

首先是即日起上線的微軟隱私管理網站，讓使用者可以管理線上活動資訊。在以微軟帳號登入後，用戶就可以查看，必要時也可以清除自己的瀏覽與搜尋紀錄、位置活動，以及Cortana記事本（Notebook），以及Skype、Office、Xbox的隱私設定、廣告喜好設定等。



另外，預定今年四月推出的Creators Update中，微軟將變更Windows 10的隱私設定。首先，將有新的設定介面取代舊有Windows的精簡設定（Express Settings）展示重要的Windows設定選項，使用者必須先設定好，才能從Windows 7/8升級或全新安裝Windows 10。而現有Windows 10用戶則會接到系統要求設定隱私的通知。微軟很快會在Windows Insider開發者方案釋出的新版本中加入此項功能。



其次，Windows 10的系統診斷資料蒐集模式，也從原本的三級簡化為Basic與Full，取消中間級的Enhanced，因此用戶未來必須選擇是轉為最簡單或最完整的模式。而在Basic模式中，微軟也將簡化蒐集的資料，只剩維持Windows與應用程式可順暢執行所需的必要資料。



微軟此舉顯然為了回應隱私權團體的批評。去年中電子前線基金會（EFF）曾批評Windows 10將用戶的地點、搜尋及上網紀錄，以及文字、語音、觸控輸入內容等偷偷回傳給微軟，侵犯用戶隱私。



Google早已提供資料蒐集頁提供用戶明白與管理自己會被業者蒐集的隱私資料。臉書雖然也有類似的告知，但是最近則被爆料，臉書其實暗中向第三方資料庫購買用戶線下資料並供給廣告主，以提升廣告精準度。