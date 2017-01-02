臉書(Facebook)為了提升廣告的精準度，除了密切蒐集用戶線上活動， ProPublica報導，還暗中向第三方資料業者購買用戶線下活動的資料。

ProPublica分析報導，臉書追蹤用戶的人口資料指標共約29,000項，其中98%來自臉書站上的用戶活動。有近600項來自第三方資料供應商。

事實上，2012年臉書就已經向一家名為Datalogix的業者購買資料，不過最近臉書網站揭露的資料供應商夥伴共有6家，包括Acxiom、Datalogix（現為Oracle Data Cloud）、Epsilon、Experian 及 Quantium，表示這些業者會將「特定資料」提供給臉書，協助臉書推出優惠等特定目標導向的訊息。

ProPublica分析這批資料指標，發現大部份是財務資料，像是個人可投資資產1-24,999美元，或是家庭總收入在10萬到12.5萬美元，或是用戶是平價商店的經常消費者。而且臉書並未告知用戶，原來它對用戶的認識超乎他們想像。

臉書發言人對媒體表示，該公司對於向第三方取得的資料，及對自家用戶資料的處理方法不同，他們未向用戶說明這些資料類別，理由是這些資料是由其他不同平台，不只是臉書取得。

此外，雖然臉書公開表示用戶可以自行控制是否要包含在廣告名單中，但事實上，用戶既然不知道這些資料被蒐集，當然也無從要求臉書不得使用。

報導指出，隱私團體數位民主中心於2012年曾經向美國貿易委員會（FTC）提出臉書違反了和FTC的隱私協議，但FTC卻未曾對此採取公開回應，致使臉書食髓知味，愈形猖狂。