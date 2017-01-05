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在去年7月宣佈自駕車合作研發後，BMW、英特爾及ADAS廠商MobileEye周三宣佈，2017年下半將有近40輛BMW自駕車車隊進行路測。
去年7月BMW、英特爾和MobileEye宣佈合作，將開發第一款全自動駕駛車iNext及一套可用於其他車廠的自駕車平台架構。當時三方表示，BMW開發的iNext預計2021年問世。而今年下半，將有約40輛搭載英特爾和MobileEye技術的BMW 7系列四門房車在歐洲及美國公路上進行實際路測。
三方合作下，MobileEye的電腦視覺處理器將搭配英特爾CPU及FPGA技術形成自駕車的中央運算平台，並利用MobileEye的視覺、雷達及光達感測器發展感測統合系統，並運用其增強學習演算法發展車輛應付複雜狀況的能力。
今天英特爾也發表車輛運算品牌及平台，名為Intel Go 。它旨在連結車輛、網路及雲端，包含Atom、Xeon、Arria及Solid State Drive及多項開發工具及號稱第一個支援5G的自駕車輛開發平台。針對自駕車輛，Intel Go可提供多項關鍵功能，包括感測統合、駕駛策略（driving policy）、環境建模、道路規劃及決策的開發及運算平台。
最近的宣佈也是英特爾近來關於汽車領域的最新進展。昨天英特爾才宣佈拿下由三家車廠共同持有的數位地圖業者HERE的15%股權。