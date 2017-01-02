於去年8月由奧迪（Audi）、BMW及Mercedes-Benz母公司戴姆勒（Daimler）三大汽車業者以31億美元聯手收購的電子地圖Here在上周宣布與以色列的先進駕駛輔助系統（ADAS）製造商MobilEye策略聯盟，打算結合雙方的優勢共同進軍自駕車地圖市場。

Here既有的HD Live Map原本就是可支援（ADAS）的雲端地圖服務，可提供精確地圖與即時路況，未來它將整合MobilEye集結眾多汽車感應器上傳資料的雲端地圖資料庫Roadbook以供應更完整與更即時的路標與巷道資訊。

此外，MobilEye也將把感應器所蒐集的原生資料存放在Here可攝入、處理與分析不同來源資料的開放地點平台（Open Location Platform ）上，再利用該平台的能力來改善Roadbook產品。

雙方準備建置最先進的全球高清地圖，以期成為需要精確地點資訊及服務的自駕車與其他物聯網應用的標準。

根據估計，市場上至少已有33家業者投入自駕車的研發，高清地圖則是自駕車的必備條件，Here與TomTom為現階段自駕車高清地圖的主力，其他投入該領域的業者還包括Sanborn、Geodigital與Toyota，科技業者所打造的自駕車解決方案亦包含了高清圖資，究竟誰會勝出仍有待觀察。