俄羅斯對全球發動的資訊戰疑雲不但引起美國大動作反制，近年來與俄羅斯間大小衝突不斷的烏克蘭，也表示該國的政府機構在過去兩個月內，至少遭受來自俄羅斯的6,500次駭客攻擊，顯然已經對烏克蘭發動網路戰爭。

烏克蘭總統Petro Poroshenko週四主動對外透露了來自俄羅斯的大量網路攻擊，並稱恐怖主義與針對重要基礎建設的破壞行動仍可能持續發生。光在12月，烏克蘭的財稅、國防等部門，便相繼遭到駭客攻擊，首都基輔的供電網路也一度部分遭攻擊而造成停電。

Poroshenko在國家安全與國防會議上發表的聲明並直指，部分事件的調查結果都指向俄羅斯的網路安全部門，相關行為形同對烏克蘭發出網路戰爭的訊號。

值得注意的是，在6500多件攻擊事件中，針對該國財政部的攻擊一度造成該部必須暫停資訊系統運作數日，導致在職與退休公務員的薪水、退休金發放遭受影響。

資安公司CrowdStrike曾表示，與俄羅斯政府有關的駭客組織，可能已針對烏克蘭砲兵部隊用來輔助射擊瞄準之用的一套Android應用，開發出惡意軟體，以針對烏克蘭的砲兵部隊進行地點、通訊內容的情報偵察，時間並可追溯至2014年。不少西方資安公司與網路研究專家也早就提出，俄羅斯越來越依賴網路攻擊作為擴張地緣政治影響力的手段，不過俄羅斯一直都對這樣的說法嗤之以鼻。

早在2015年12月，烏克蘭便已經發生發電廠遭駭客攻擊導致供電失常停電的事件，並且被普遍公認為史上第一樁因為網路攻擊而導致的停電事件。