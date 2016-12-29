臉書上不久前才因為假新聞充斥，決心出手整頓，結果自己成了散佈者。本周臉書不慎發出平安通報（Safety Check）功能，並轉貼了一則曼谷市炸彈攻擊的假新聞。

本周一名男子爬上泰國總理府附近的大樓屋頂，朝總理府扔擲炮竹抗議土地問題。雖然沒有人受傷，不過相關新聞卻觸發臉書平安通報功能，通報泰國市中心發生一起重大炸彈攻擊，並引用名為「BankokInformer.com」的媒體網站連結作為佐證。

不過這項連結所連結的新聞，其實是去年8月發生在曼谷市中心四面佛像的炸彈攻擊舊聞，這個網站也只是專門轉貼其他網站文章的內容農場。當地媒體澄清並沒有此事，臉書也在一小時後關閉該項通報。有趣的是，竟然仍有數千人透過這項功能報平安。

臉書發言人對媒體指出，和所有平安通報一樣，臉書是靠可信賴的第三方單位證實事件真假，再藉由社群利用這項工具向親友分享消息。

此一烏龍事件再次突顯臉書演算法無法判別什麼是有效的內容來源。臉書假新聞充斥，引發混淆視聽，甚至影響美國總統大選的爭議，本月中臉書宣佈一系列掃蕩行動及防範措施，包括開放用戶舉報、引入第三方機構、對假新聞加上標籤並調降排序等。

臉書也面臨官方的懲罰。德國政府表明，明年起包括臉書在內等社群網站若未嚴加管理而刊出假新聞，最高可處以以5萬歐元（約台幣166萬）的罰款。