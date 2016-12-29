樹莓派 PIXEL

PIXEL桌面登上PC，開始支援Windows與macOS平臺

樹莓派基金會月底釋出了能適用於PC和Mac的Raspberry Pi環境PIXEL的測試版，能允許使用者利用光碟或USB隨身碟將PIXEL安裝在Windows與macOS機器上，能讓使用不同硬體和OS的開發者或學生都能用同一套樹莓派桌面環境來開發新應用。PIXEL是9月才在Raspberry Pi新版作業系統Raspbian新增的官方桌面環境，以Debian為核心，內含簡潔且現代化的使用者介面，並提供多套生產力軟體及可程式套件，以及內建各種外掛程式的Chromium瀏覽器和Adobe Flash。（詳全文）

自駕車 Honda

Google自駕車技術也要登上日系汽車，Honda加入Waymo測試車隊

繼克萊斯勒汽車後，日系大型車商Honda日前也宣布將與Alphabet旗下Waymo（原Google自駕車專案）攜手合作，將Google無人車技術開始整合到Honda汽車上，來加快Honda自駕車量產時程。這也是第2家與Google展開合作的汽車製造商。Honda表示，初期將提供改造過的Honda汽車，來整合完整的Waymo自駕車感應器、軟體及運算平臺，未來也打算加入Waymo在美國4城市進行測試的無人車隊。克萊斯勒近日也宣布100輛搭載Waymo自動駕駛技術的克萊斯勒休旅車將完成生產，2017年1月將加入Waymo無人車隊試車。（詳全文）

無人機商用 7-Eleven

7-Eleven超商開始在美國測試無人機送貨

美國測試無人機到府送貨又多一家。全球擁有6萬家分店的超商巨頭7-Eleven從11月至今已在美國城市完成77次的無人機送貨服務。他們與無人機遞送服務商Flirtey合作將商品從7-Eleven商店送到數十名購物的顧客家中，客戶訂購之後，平均不到10分鐘就能收到無人機送來的商品。無人機能運送的商品包括熱食、冷飲及藥品，無人機裝貨、出發及到達時也會利用App通知客戶，7-Eleven目前在美國設有8千家分店，2017年更計畫擴大無人機派送服務範圍。（詳全文）

微軟 車聯網

微軟將整合HERE、TomTom地圖定位服務，強化Azure感知及車聯網功能

微軟月中宣布將整合地圖服務HERE、汽車導航TomTom和GIS業者Esri的地圖和位置定位相關數據服務，來擴展他們在Azure位置感知、物聯網和連網車輛的功能。HERE目前已在Bing、Cortana、Windows和Office提供位置數據服務，未來也將用於強化微軟在聯網汽車上的相關服務。TomTom則將提供微軟能快速更新位置優化的先進定位技術、高精度地圖與用於自駕車的RoadDNA技術。微軟也將利用Esri加強Azure即時取得地理位置資訊的能力，包括了天氣數據、社交媒體、裝置感測器和位置服務數據等。（詳全文）

Ubuntu IoT安全

Ubuntu調查：4成消費者從未替IoT設備更新軟體

近日Canonical旗下Ubuntu社群針對了物聯網裝置安全進行一項調查，他們調查了2,000名有使用相關連網裝置的使用者，以了解這些人平日有無定期更新設備的軟體。結果顯示，僅有3成受訪者會定期主動更新他們設備的韌體，來提高裝置安全保護，但卻有高達4成的人從未更新，使得這些久未更新的連網設備容易成為駭客入侵目標。這些受調查的人中有三分之二認為定期為設備軟體升級更新並不是他們的責任，其中22%的人認為這是軟體開發者原本就該做好的工作，與他們無關。另也有近2成（18%）傾向歸咎於是設備製造商的責任，沒有在出廠前做好安全把關。（詳全文）

家庭機器人 Zenbo

華碩居家庭機器人Zenbo來了! 售價1.99萬元起

華碩月底宣布年中發表的家庭機器人Zenbo， 2017年初將在臺開賣，售價1.99萬元起。Zenbo定位為具有說學逗唱功能的家庭陪伴機器人，內建攝影機、觸控螢幕，可在家中移動，透過內建故事能與家中幼兒互動，還能接受語音命令查詢天氣資訊，或是化身主人的個人助理，提醒待辦事項，也能幫忙網購。Zenbo 2017年1月1日開放國內預購，分2版本，一個是內建32GB容量的標準型，售價19,900元，還有推出豪華超值版將容量加大至128GB，還附贈Zenbo充電站，售價為24,900元。華碩也釋出SDK，並設立Zenbo開發網站及論壇，以吸引更多開發者投入Zenbo的應用開發。（詳全文）

FCC 5G

美國FCC開始研擬5G安全需求，以確保未來百億級裝置聯網安全

美國聯邦通訊委員會（FCC）的公共安全和國土安全局最近發出了一份針對下一代行動網路5G安全的調查通知書（Notice of Inquiry），來尋求確保未來百億臺裝置聯網安全的更好作法，此調查通知書通常被當作是未來政府制訂法規的早期徵詢階段，因此也能做為IoT業者加強物聯網安全的重要參考。他們在這份通知書針對5G安全提出了多達130道問題，涵蓋了裝置通訊加密、驗證、設計安全、軟體遠端升級更新和管理、DDoS攻擊防禦和網路感知等題目。（詳全文）

Android Wear Google

首批採用Android Wear 2.0的智慧型手錶將於2017年初問世

Google傳出2017年初將會推出2款全新Android Wear新產品，且將會是Google首款搭載Android Wear 2.0的穿戴設備。Google是在近日接受美國媒體採訪時透露這項消息，受訪的Android Wear產品經理Jeff Chang表示，新的Android Wear手錶將不會以Google或Pixel品牌來銷售，而是會搭以其他合作穿戴設備公司的廠牌名稱來販售。而預計Android Wear 2.0 將在2017年初釋出正式版，初期將可供將近20款Android Wear裝置來升級更新。（詳全文）

IoT近期新聞

1.法國民航局批准郵局無人機使用商用航線送貨，成為全球首例

2.加州不准，但亞利桑那州雙手歡迎Uber自駕車轉移陣地到他州

3.SigFox年底完成全美100城市IoT網路布建，能涵蓋2成美國人口

4.大型物聯網陣營OCF成員新增68家，家電大廠海爾、LG也加入

資料來源：iThome整理，2016年12月