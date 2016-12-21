華碩正式發表了首款機器人產品Zenbo，可與家中小朋友互動說故事，擔任居家生活小幫手，甚至沒人在家時幫忙確保家中安全，機器人售價19900元起。

Zenbo是華碩在今年台北國際電腦展上亮相的居家陪伴型機器人，圓滾滾的身體，搭配觸控螢幕設計的頭部，以陪伴家中的老年人、小朋友及成人為設計點，並提供娛樂功能，它能夠為小朋友說故事、播放音樂，可在家中移動，充當小管家接受主人的聲控語音命令，或以攝影機確保家中安全。

華碩將在明年的1月1日起開放預購，Zenbo共有標準型、豪華超值兩個版本，標準型內建32GB容量，附贈19個互動故事及一個月的巧虎訂閱包，售價19900元；豪華超值型內建較大的128GB容量，附贈Zenbo充電站，19個互動故事及兩個月巧虎訂閱包，售價24900元。

在應用上，Zenbo可陪伴家中的小朋友，除了預載的互動故事外，還可連線至Zenbo的線上商店，付費購買額外的互動故事，另外，還整合了巧虎卡通，透過巧虎教導小朋友建立生活習慣、日常禮儀，Zenbo也內建程式設計遊戲，讓小朋友從小開始接觸程設概念。

華碩表示，Zenbo不只以成為小朋友的玩伴為目標，也能引導年長者使用臉書、YouTube或網路購物。在一般居家生活上也能成為小幫手，像是幫忙預約計程車、播放串流音樂或是線上預約家事清潔服務，使用者可以語音向Zenbo詢問天氣預報資訊，或透過Zenbo的紅外線控制器，遙控家中的電視、冷氣等家電。

華碩也和警政署合作，讓Zenbo在無人在家時化身為小小保全，移動巡視家中狀況，搭配內建的攝影機，在緊急狀況時通報警方。年長者配載華碩ZenWatch智慧手錶，如果在家中不慎跌倒，Zenbo就會自動向監護者發出警訊，讓子女可以從遠端透過攝影機確認年長者的狀況。

為了吸引開發者投入Zenbo的應用開發，華碩已釋出SDK，並設立Zenbo的開發網站及論壇。