12 月 26 當天，The Hacker News[1] 報導 PHPMailer 有個遠端執行程式碼的漏洞，可以透過不乾淨的寄件者 Email 位置攻擊，植入遠端程式碼。隔一天日本的 ITmedia[2] 即報導了這件事情， iThome[3] 也在三天後有此報導（似乎有點慢了）。Drupal 官方甚至破例為此發佈公開資訊[4]，這是自 2011 年宣告不再為第三方函式庫發出安全性警告後的唯一例外。很快的，也有開發者在 GitHub 建立了 Docker 程式[5] ，幫助我們了解並實作此弱點。

在前面所提到的報導中，都特別警告了三個主流的 CMS 系統可能受到此弱點影響，其中也包含 Drupal，但是實際上有沒有立即性的影響？如何影響？身為 CMS 的開發商，我們也非常重視這個議題，因此收集了許多資料，並查閱了相關原始碼，希望能幫助所有客戶及讀者進一步的了解這些問題。

Drupal 核心未使用 PHPMailer 函式庫，相關模組也無實質影響

在 Drupal.org 官方公告說明裡，明確表示 Drupal 本身並未受到此弱點影響，除非使用者在系統中直接使用 PHPMailer 函式庫，這是由於 Drupal 並未內建 PHPMailer ，通常使用預設的 PHP mail() 指令。那究竟什麼情況會導致使用 PHPMailer 呢？常見的狀況有二：

使用 PHPMailer 模組[6]，這是 Drupal 第三方模組，用來介接 Drupal 與 PHPMailer，讓 Drupal 改用 PHPMailer 函式庫寄送信件。(為了區別 PHPMailer 函式庫，以下統一用 PHPMailer 模組以便跟 PHPMailer 函式庫做區隔。) 使用 SMTP Authentication Support[7] 模組，另一個常用的 SMTP 寄信模組，這個模組本身夾帶了源自 PHPMailer 並經過改寫的函式庫。

SMTP 模組使用修改過的 PHPMailer 函式庫中不存在此次 PHPMailer 所帶來的弱點問題。在 Drupal.org 官方的公告特別解釋 SMTP 模組近期所公告的安全性修正，與 PHPMailer 錯誤是不相關的。

而 PHPMailer 模組在程式碼當中遵循 RFC 5322 的網址與 Email 格式規範[8]，在寄送信件之前，會使用 regex 做信件地址格式檢查[9]，以確保送出的地址格式正確，避免了遠端執行程式攻擊的問題。

如果您仍然是 Drupal 6 的使用者或維護人員，並且僅使用 PHPMailer 函式庫的 SMTP 寄件功能，由於 Drupal 6 所使用的 PHPMailer 模組所使用的第三方 PHPMailer 函式庫為 5.1 或更久之前的版本，因此可參考 David Snopek 撰文[10] 所建議的做法，將有問題的 Sendmail() 、 MailSend() 等程式碼禁用或刪除。

其他 CMS 影響狀況

在本文開始提到的幾個新聞中，都提到了三個主要的 CMS 系統，除了 Drupal 外，還包含了 Joomla 與 Wordpress。我們追查了這兩個系統的原始碼，相較於 Drupal 未直接於核心納入 PHPMailer 函式庫，Joomla[11] 與 Wordpress[12] 確實都分別在其核心程式碼內，直接使用了 PHPMailer 函式庫。

然而使用者依然沒有立即性的危險，Joomla 的官方公告[13] 明確告知，在使用信件地址時，本身也做過驗證，確認地址的正確性，而 Joomla 也將會在 3.7 版推出時，一併更新 PHPMailer 函式庫，現階段不需要立即採取任何修正措施。

Wordpress 雖然沒有查到任何正式的官方公告，但官方已在最快時間為核心程式作出相應的修正[14]。Mark Maunder 的文章[15] 中談到此問題也提到，如果沒有自行開發的外掛或版型有直接使用到 PHPMailer 函式庫，便毋須緊張。

CMS & 開源程式碼 & 安全性

被點名的三家 CMS，都是屬於開源程式碼，背後都有著廣大的社群開發者，也不乏提供專業服務公司所貢獻的程式碼與工具。居於龍頭的平台，當然容易在安全性問題發生時，成為被鎖定的目標。但是之所以能夠成為主流頂尖的平台，也是因為有為數眾多的使用者，以及專業開發服務公司的支持與貢獻。正因為如此，這些網站開發架構程式在開發時，已經懂得在整合多方工具與服務的同時，早一步做好安全性的防範。透過開源程式碼的精神，每一個開發者都有機會在問題出現的時候提出修正，而其他使用者與開發人員也能因此得益。

持續維護與時俱進

開源的程式碼，並且廣為使用，這樣的 CMS 框架難免成為一把對安全性來說的雙面刃。

但是只要善於維護，與開發者或您的網站服務提供廠商合作，網站的安全性也能及時得到加強，免於受到攻擊的威脅。

參考資料