企業Chatbot新機會
不只是聊天或客服，更是進軍對話商務，發現長尾商機的關鍵
對話商務崛起，Chatbot比App更能掌握長尾商機
重要IM平臺如Line、Skype，或是企業協作平臺Slack，都相繼推出自家Chatbot開發平臺。微軟執行長Satya Nadella更喊出，Chatbot將會根本性地顛覆每一個人運用科技的經驗，Chatbot就是一個可以交談的全新應用程式型態
文 /|2017-04-23
【專家剖析】Chatbot三大技術關鍵與最新研究方向
和Google、微軟聯手研究Chatbot的臺大資工系助理教授陳縕儂指出，要打造Chatbot有三個技術關鍵：自然語言理解、對話管理系統，以及自然語言生成系統，現階段多數Chatbot只用到了自然語言理解技術，而目前最新的研究重心是對話管理
文 /|2017-04-23
進軍對話商務市場，微軟企業級Chatbot引擎能快速界接多種對話通道，打造通用型Chatbot更容易
不只提供自然語言理解機制LUIS，微軟還有一套Bot Framework，可簡化Chatbot程式與不同IM的介接，還能監看Chatbot執行狀態，讓企業更容易打造跨IM平臺的通用型Chatbot
文 /|2017-04-20
打造企業級Chatbot引擎，IBM Watson Conversation讓開發人員不必寫程式碼也能打造對話Chatbot
IBM在Watson Developer Cloud平臺上，提供了一套Chatbot開發環境，開發人員輸入訓練資料後，搭配參數配置和流程規則設定，不需撰寫程式就能打造出對話機器人
文 /|2017-04-21
【臺版Chatbot實例】第一款房仲Chatbot幕後開發秘訣大公開
台灣房屋搶先房仲業第一個推出自家Chatbot地產機器人，不但讓查詢資料變得簡單又即時，更創造出企業與客戶的新溝通管道，開發Chatbot的過程到底有什麼眉角？
文 /|2017-04-19
【業界Chatbot開發經驗】靠Chatbot實現對話商務的4項建議
Chatbot的應用橫跨各大產業，企業在數位轉型的浪潮下都躍躍欲試，Chatbot的建置過程會遇到什麼挑戰？如何從降低成本轉而用Chatbot來創造需求，甚至設計出對話商務的應用？
文 /|2017-04-22
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