企業Chatbot新機會

不只是聊天或客服，更是進軍對話商務，發現長尾商機的關鍵

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對話商務崛起，Chatbot比App更能掌握長尾商機

重要IM平臺如Line、Skype，或是企業協作平臺Slack，都相繼推出自家Chatbot開發平臺。微軟執行長Satya Nadella更喊出，Chatbot將會根本性地顛覆每一個人運用科技的經驗，Chatbot就是一個可以交談的全新應用程式型態

文 /王宏仁|2017-04-23
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【專家剖析】Chatbot三大技術關鍵與最新研究方向

和Google、微軟聯手研究Chatbot的臺大資工系助理教授陳縕儂指出，要打造Chatbot有三個技術關鍵：自然語言理解、對話管理系統，以及自然語言生成系統，現階段多數Chatbot只用到了自然語言理解技術，而目前最新的研究重心是對話管理

文 /王宏仁|2017-04-23
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