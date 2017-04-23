許多知名公司會對面試者進行演算法的測驗，受試者通常被提示可以使用白板，然而，這方式也引發了一些爭議，最著名的案例之一，就是Homebrew的作者Max Howell，在2015年，他於Twitter發出的Google面試經驗，聲稱其無法在白板上反轉二元樹而被刷下來。

就我來看，白板上的演算法是個遊戲規則，開發者也可以運用這規則來進行刻意練習。

白板手寫演算的爭議

開發者如果有志於一些（國際）知名公司，多少都會搜尋、查看一些面試教戰手則，從早期像是在考腦筋急轉彎的試題，到現在幾乎必然提到的，面試過程中往往會有一關是測驗演算法，而且沒有電腦可以使用，必須得在白板上撰寫程式。

然而，在白板上手寫程式碼真的有意義嗎？而且演算法相關的題目太多了，若沒有刻意練習或記憶，有可能在面試時寫出或闡述細節嗎？

聲稱被白板演算法刷下來的人，也包括工作多年、也有所成就的知名開發者，看法也是正反兩方都有。

以Max Howell的例子來說，有人認為他是去應徵iOS職缺，卻不問iOS領域專業而問演算法，實在有失公平，就連Google自家工程師都為此表示意外，而有人認為反轉二元樹是個基本題目，就算是Homebrew作者，也不應該寫不出來（Max Howell後來補充，他其實已經寫出來，可能是對方不滿意）。

不過近來，越來越多開發者反對這種面試過程，像是Rails作者David Heinemeier Hansson今年二月才剛發布的一則Twitter訊息，他自嘲說，要他在白板上寫泡沫排序一定會失敗，因為他都在網路上找程式碼。

DHH只是個開端，在〈Programmers are confessing their coding sins to protest a broken job interview process〉（https://goo.gl/H6z641）上，就列出了許多接力的自嘲者，其中還包括了在Google的Lead，有著三十年工作經驗的Tim Dierks，也自嘲他得搜尋一下，才拿得到Python的字串長度。

在〈Why I Don't Talk to Google Recruiters〉（https://goo.gl/rto8Bx）也談到自己不愉快的面試經驗，因為在收到面試邀請時，並沒有任何訊息顯示他們要找的是演算法專家，為什麼現場面試時，要他在白板上當場發明出演算法呢？

為演算法刻意練習

對我來說，面試經驗其實寥寥可數，幸運的是，沒有一次是在白板上接受演算法的試煉，不然，也許也是當場被刷下來，不過，這並不是說我平常沒在練習演算法，事實上，從打算進入程式設計領域的一開始，我就持續刻意收集演算法的相關題目，因為在還沒遇過任何待解的實務問題之前，演算法相關書籍中的題目，是刻意練習的好對象。

然而，我並不是個記憶力很好的人，容易遺忘演算的相關細節，因此做過的題目，就整理在〈常見程式演算〉（https://goo.gl/Uu1bbz）之中，早期這些題目多半都使用C或Java實作，說老實話，通常是看了題目直接看解答，僅偏重於解法的觀摩、程式碼的臨摹，很多題目並沒有特別去做自行思考。

隨著在程式設計領域的經驗增加，每學習一門語言，我總會回頭刻意練習那些演算法，一方面複習，二方面用以測試對新語言的熟練程度，而且，在這個階段，我偏重於語言間的翻譯。直到後來，接觸了函數式典範，用此典範思考演算法的思路，多半與命令式不相同，而且，通常找不到既有的程式碼可以參考，如果沒有清楚思考題目及演算的本質，很難將程式實現，為此，我刻意使用Haskell來進行練習，第一次享受到自行思考演算流程的樂趣（與自虐）。

實際上，當刻意在這些題目上做練習時，那段期間在演算思考上就會熟練而流暢，然而，假以時日焦點轉移到其他主題上，那些細節就又會遺忘。

而這也是一些開發者對白板面試的疑惑，為了符合遊戲規則，勢必得花費大量時間來準備演算法的練習，面試官怎麼區分真正的理解與死背？又或者面試官出了沒準備過的題目呢？當場發明演算法？

如果開發者曾真正試著自行思考出（最佳的）演算法，會知道這往往需要時間！

為面試刻意練習

這個世界有需求就會有供給，實際上面試時會問演算法，也不是一天兩天之事，也就因此會有一些人收集相關題目，編著成面試教戰手冊，像是我手邊就有本早期的《程式之美-微軟技術面試心得》，根據裏頭〈面試雜談〉中的Q&A看來，那時，似乎還不流行在白板上做這種事。

就現今而言，為了面試而想要刻意練習演算的話，開發者大概會想到LeetCode（https://leetcode.com），上面收集了許多大公司曾出過的演算題目，LeetCode大約創立於2011年前後，是演算法面試盛行下的產物，早期某些面試經驗談，都會說面試某公司前，上面的題目最好都刷過幾遍以上，比較會有把握！

LeetCode網站的創始者也出了本《Cracking the Coding Interview》，為了避免面試者刻意背誦題目，據說有些公司明文規定，不可以問這本書上的題目；相對地，也許是因為開發者大多知道要刷LeetCode了，題目也就越來越多元，而LeetCode的題目也從一開始的150題，增加到現在的500多題，想多刷幾遍題目，單就時間成本，都是個難事了。

就我來看，是否採用白板上的演算法進行面試，視公司文化、需求、體制等問題而定，事實上，有些公司還會直接標榜了他們有白板面試，而引以為傲，面試必然是要做準備的，這包括了去認識該公司面試時的遊戲規則，如果明擺著就是要過這關，那就要看看自己，想不想符合遊戲規則，而去做刻意練習了。

這甚至包括了真正在白板上練習，如果開發者曾經試過，應該會知道，想要清楚地在白板上寫好程式，並不容易。

如果覺得這遊戲規則不適合自己，那在一開始，也許就像〈Why I Don't Talk to Google Recruiters〉中寫的，把自己的遊戲規則也加上去，如果雙方遊戲規則無法契合，那就不要浪費雙方時間了。

選個對象刻意練習

不過，如果自己並非演算法專家，平常也不容易接觸到演算法，透過一些演算法題目、面試手冊或者網站，進行刻意的練習倒也不錯，除了演算法本身之外，也可以結合自身目的，像是刻意符合語言的典範、刻意使用某個程式庫來解題，演算上的快速或節省空間，不一定要是唯一考量。

舉例來說，我最近去LeetCode上玩了一下，目前來說，都是自行解題而不看解答，而解題時，可以用到標準API的就用，並偏好將函式寫得簡短、清楚易懂而不是最快速，甚至是用到一些典範，像是在LeetCode上也看到，有人偏好用Java 8的Stream API，以流暢風格來解題。

或者，像是TDD（Test-Driven Development）傳教士Joey Chen，最近在其部落格In 91（https://goo.gl/L8yqT2），分享運用TDD來刷LeetCode的方式也很不錯。

針對偏重現實場景的刻意練習，他推薦了Codewars（https://goo.gl/Tjmfqg），原因是：LeetCode可用來練習效能、演算法、資料結構，空間、時間、數學，而Codewars偏重於IDE、重構技巧、開發工法、Pair練習、Dojo/Kata題庫，以及熟悉語言特性。

就這點來看，也許就我的目的而言，該找個時間來玩玩Codewars，這不是為了面試，而是為了刻意練習某個對象，哪天真的想試著符合遊戲規則，而得在白板上寫演算法前，再刻意練習白板上的技巧就好了，面試過了很好，被刷下來，若檢討時，並非自己準備不足，我大概也是一笑置之。