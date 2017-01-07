新的一年已然降臨，與時俱進的資訊科技應用浪潮，如今已發展到難以想像的地步，就像2017年初，即傳出人工智慧（AI）在網路圍棋競賽當中創造60勝的驚人紀錄，大敗中日臺韓等國的高手，而在2016年3月，AlphaGo與南韓棋王的對戰，以4比1勝出的表現，就已經受到全球矚目。

事實上，2016這一年以來，越來越多廠商投入AI技術與應用的發展。除了IBM很早就推出商用人工智慧系統Watson，後續則延伸至雲端服務平臺 ，還有，以GPU運算技術聞名的Nvidia，現在則因支援深度學習應用，以及協助自動駕駛車的開發而走紅，微軟、Amazon等軟體與雲端服務業者，以及處理器大廠英特爾，也都開始積極主推AI。

諸如此類的AI應用新聞，不勝枚舉，難怪市場研究機構IDC與Gartner，均將AI與機器學習列在2017年度技術趨勢之一。

像IDC特別看好幾種AI技術應用形式，像是結合聊天機器人與自然語言辨識的智慧助理服務，以及生物辨識等，而對於臺灣認知軟體的市場規模，他們表示，在2015年是221萬美元，到了2020年，他們預測將增長到686萬美元，年複合增長率達33％。

而Gartner則認為這股應用趨勢之所以興起，主要來自深度學習、神經網路、自然語言處理等技術的發展，系統能理解、學習、預測、適應環境、甚至自行運作，相較於過去基於制式規則而成的演算法，已大幅領先。此外，這些技術也已開始融合到實體設備上，像是機器人、自駕汽車和消費性電子產品，以及軟體應用服務，像是虛擬個人助理（VPA）和智慧顧問（smart advisors）。

另一個明顯的IT趨勢，則是對於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）的技術應用。而且，除了消費型產品的推出，企業級AR也蓄勢待發。

例如，推出Hololens眼鏡的微軟，顯然是各家廠商當中，對於商用與企業市場態度最為積極的，他們甚至希望進一步推動混合實境（MR）技術的發展；工業設計軟體大廠PTC在2015年併購Vuforia後，2016年宣布推出企業級AR製作與發布平臺Vuforia Studio Enterprise（現已改名為ThingWorx Studio）。

而在AR或VR技術的採用上，根據IDC的預估，以消費性商品為主的臺灣大型企業，今年將有30％的公司，透過這些技術推出全新行銷手法，並且陸續衍生出對應的IT設計與解決方案生態系。

對於這類沉浸式內容與應用程式的發展，Gartner則是放眼到2021年，他們認為，屆時AR與VR將會更徹底地融合到連網裝置的系統之中，所形成的應用與服務，也將會作到極為個人化的程度，並且具有高度關聯性——結合多種行動裝置、穿戴式裝置、物聯網和感測器，將這類隔離式的單人體驗，擴大延伸到整個環境之中。

今年在資訊安全方面的應用，也會更為深化。例如，為了確保身分認證、線上交易及行動支付的可靠度，IDC認為，身分與存取授權管理將會受到更大的重視，而他們預估，臺灣將有20％的線上交易，會搭配生物辨識進行，此外，資安服務市場在2017年也將繼續成長，幅度達17％。

Gartner對於今年資訊安全趨勢，則特別提出呼籲，要大家關切物聯網環境的安全性，尤其是要多留心使用者與個體的異常行為，做好監控，因為多數IT人並不熟悉這個領域，可能會形成安全弱點，因此可能需要實施新的防護方法與處理流程。