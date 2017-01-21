在歷年臺灣CIO大調查的企業資安採購重點當中，防毒防駭這類型產品向來名列榜首，超過一半的企業都在這個部分有所投資，然而，隨著勒索軟體日益猖獗，以及鎖定特定產業、公司行號的APT進階持續威脅，仍持續蔓延，顯然，單靠在個人端電腦普遍安裝的防毒軟體，以及網路閘道端設立的防火牆，已經無法完全阻擋新興威脅的入侵，甚至毫無察覺。

根據FireEye的安全趨勢報告，位於亞太區的組織機構平均需520天，才會發現遭受攻擊。而在趨勢科技對175家臺灣企業的遭駭事件統計當中，他們發現，平均入侵潛伏的時間長達598天！當然，企業IT應用系統若有受到惡意滲透的可能性，往往是因為所有對外存取資訊的管道不設防，因此，對於端點、電子郵件、網路的安全管制，必須加強。

儘管進階持續威脅的態勢持續高漲，但許多企業仍然沒有做好準備，因為現有的安全防禦體系，如果沒有辦法與時俱進地提升，恐怕無法應變，而且，就像上面所提到的，問題更在於我們若無法察覺威脅已然存在，而且就潛伏在身邊、伺機發作，後續又如何及時採取處理行動？

於是，強化威脅偵測與識別的能力是當務之急。

長期以來，企業仰賴資安廠商，提供與整合惡意程式、檔案的特徵碼，以及惡意網址，透過逐一比對的方式，來發現與阻斷大規模、通用型的感染與攻擊，而且，如果企業能夠採取與落實縱深防禦的策略，理想上，就能透過好幾道關卡的管制，來做到滴水不漏的檢測。不過，若面對的是低調、刻意隱匿的惡意攻擊行為，甚至攻擊方在發起行動前，會反過頭來將計就計，透過VirusTotal這類安全信譽網站或沙箱（Sandbox）進行驗證，確保惡意程式不被發現，如此一來，上述企業習於採用的防護作法，可能就無用武之地，因為資安系統無法認出罕見的惡意行為，而認定一切正常。

所以，我們是否就只好束手無策了？早期，當APT攻擊興起時，我也跟許多人一樣抱持著悲觀的態度，認為要是遇到這類型威脅，只能當成個案來設法處理。雖然市面上強調可防禦APT攻擊的資安產品越來越多，但布建起來是否能完全阻擋，仍讓人無法產生信心。此外，為了架構更完備的整體資安防護策略，一些資安廠商也持續呼籲企業，應建置資訊安全維運中心（SOC）、電腦安全事件快速應變小組（CSIRT），但綜觀全臺灣，能真正實現這些作法與流程的企業與政府單位，屈指可數。

為什麼企業遲遲不肯實施更進一步的資安措施？除了上述原因，恐怕問題仍在於我們對於目前所面臨的資安威脅認識不足——明槍易躲、暗箭難防，舉個例子來說，在現實世界來說，我們很清楚有些物品很容易造成傷害，並且有致命的危險，例如，刀能割傷人、火造成灼傷、觸電會使人失去意識，而能夠很快判斷這些是威脅，並採取對應的保護措施；但如果是在食品中添加塑化劑呢？或是生活中可能接觸到的致癌物呢？如果你不了解這些微小物質的特性與危害，又如何知道後續該採取各種避免的措施？

再以疾病為例，我們面對感冒、肺炎、肺癌，各自應採取的預防與治療作法，顯然也有很大差異，當人體出現不舒服的狀況，有可能是小病，但也有可能是重症，而重症甚至可能之前一點顯著的預兆也沒有，所以我們無法早期發現、早期治療。

同理，面對當今人人聞之色變的勒索軟體、進階持續威脅，無論是大規模感染或伺機滲透的惡意程式、異常存取行為，我們不只是要口口聲聲提高警覺，更重要的是設法辨認出來，才能及時採取行動。而在有限的人力和時間上，企業需要善用更多工具和技術，來幫忙減輕這方面的負擔，若還是抱持著想找到「一勞永逸」的完美方案，無異是刻舟求魚的天真想法。因為，在持續受到各種攻擊威脅的不對稱局面下，勤能補拙仍是企業扭轉劣勢、轉危為安的關鍵之道。